El aviso de la AEMET sobre el histórico tiempo que hará en noviembre

Tras un mes de octubre inusualmente caluroso, las perspectivas para el mes que acaba de comenzar no son muy diferentes y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha avisado de que puede ser histórico.

El mes de noviembre será probablemente más cálido de lo normal en España, al menos sus tres primeras semanas, después de que se haya registrado el octubre más caluroso desde que hay registros.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que, "con la debida cautela", probablemente noviembre tendrá un carácter más cálido de lo normal en toda España las tres primeras semanas e incluso todo el mes en el sur de la Península.

De momento, apunta que la primera quincena las temperaturas, sobre todo en el cuadrante sureste peninsular podrían estar entre 3 y 6 grados centígrados de media por encima de los valores climatológicos normales para estas fechas.

En concreto, lo más probable es que las tres primeras semanas de noviembre sean también "más secas de lo normal" en todo el país, excepto en el noroeste y puntos del Cantábrico, donde es probable que sí precipite de acuerdo con los valores habituales. En el resto del país no es que no vaya a llover nada, sino que las precipitaciones serán menos abundantes que de costumbre para la última semana de noviembre, aunque todavía no hay una tendencia clara.

Hasta enero

Por otro lado, a largo plazo, el portavoz de la AEMET pronostica que el trimestre noviembre-enero la tendencia más probable según los modelos de predicción estacional es que continúe el patrón de temperaturas en general por encima de lo normal para esta época del año, con una estimación del 40% de probabilidad en casi todo el país e incluso del 50% en el Mediterráneo, Baleares y Canarias.

Por el contrario, ha añadido que las probabilidades de que el trimestre sea más frío de lo normal apenas se queda entre un 20 y un 25% en toda España.

En cuanto a las precipitaciones, Del Campo admite que no hay una tendencia clara para la mayor parte del territorio, excepto en el Levante; es decir, en el sur de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, extremo oriental de Castilla-La Mancha y Andalucía Oriental, así como en ambos archipiélagos, donde hay entre un 40 y un 45% de posibilidades de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal frente a un 20 a 25% de que en la zona el trimestre sea más seco de lo habitual. En el resto del país no se observa una tendencia clara.

De seguir así, buena parte de los meses de 2022 terminarían con un carácter cálido, ya que según el portal meteorológico eltiempo.es "nunca antes" un mes de octubre ha sido tan cálido en España desde que hay registros, con una temperatura media en el conjunto del país de 19 grados centígrados (ºC) y que ha sido seco en la mayor parte del país.