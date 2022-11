Dulceida, en 'Ya es mediodía': "Hay que abrazar la tristeza, todos tenemos fuerza y se puede salir de todo"

El estreno de la docuserie de Amazon Prime Video en la que la influencer Dulceida narra cómo es el lado más oscuro de trabajar en las redes sociales ha supuesto un auténtico revuelo pues, tras la fachada de felicidad, la joven ha destacado que no todo es tan idílico como parece.

Este viernes, el Fresh de Ya es mediodía ha contado con la participación en plató de Dulceida quien, desde el principio, ha señalado que siempre ha sabido separar a Aida Domènech del personaje que transmite en sus perfiles en las redes: "Cuando soy Aida me permito todo, pero cuando soy Dulceida, no".

Asimismo, la influencer ha explicado cómo vivió el momento más duro de su vida en el que, incluso, tuvo que abandonar temporalmente su trabajo en internet para poder reencontrarse consigo misma: "Llevaba trece años sin parar. Estás tan expuesto que te afecta todo muchísimo más".

"He recibido muchos mensajes buenos sobre el documental. También hay alguno malo, pero me dan igual porque ahora mismo estoy bien", ha agregado Dulceida. De la misma manera, la joven ha apuntado que "hay que abrazar la tristeza. Todos tenemos fuerza y se puede salir de todo. Odio la frase 'el tiempo lo cura todo', pero es así".

Finalmente, la influencer ha resaltado que no hay que fingir que siempre se está bien: "Es algo que he trabajado muchísimo en terapia. Si te preguntan cómo estás, no tengas miedo de decir 'estoy fatal'".