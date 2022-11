Trapero afirma que intentaron apartarle de la estructura de mando de los Mossos para hacer informes "como una especie de vividor"

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha denunciado que después de que la consellería de Interior le destituyera en diciembre pasado intentaron apartarle de la estructura de mando y que se limitara a hacer informes "como una especie de vividor", pero lo evitó haciendo respetar sus derechos.

Así lo ha señalado Trapero en la comisión del Parlament sobre el modelo policial, en su primera intervención pública desde que fue destituido al frente de la policía autonómica el pasado 20 de diciembre y relevado por una cúpula coral encabezada por el comisario Josep Maria Estela, que fue sustituido a su vez por Eduard Sallent el pasado 17 de octubre.

Trapero ha afirmado que no ha dejado de ser mando de los Mossos y que no hay ningún agente "y mucho menos un mando" que no haya vivido con "dolor" algunas "determinadas cuestiones" que se han producido en los últimos días, en que la consellería de Interior ha relevado al comisario que le sustituyó, tan solo diez meses después de nombrarle.

El mayor ha denunciado que, tras su destitución, "intentaron" apartarle de la estructura de mando el cuerpo, pero que finalmente no lo pudieron hacer porque tiene sus derechos y los hizo valer.

"A mí se me ponía en un lugar fuera de la estructura para hacer informes, como una especie de vividor, que en otros ámbitos puede funcionar, pero con mi persona esto no funciona", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que reclamó y exigió que se le diese un puesto en la estructura de mando, como le correspondía por su rango, y que es donde actualmente se encuentra, desde febrero pasado, al frente de la División de Evaluación de Servicios (DAS).

De hecho, tras la destitución de Trapero, la consellería de Interior, dirigida por Joan Ignasi Elena, de la órbita de ERC, le ofreció un cargo en análisis de riesgos, pero el mayor rechazó esta propuesta y pidió mantenerse en la estructura de mando y vinculado al día a día.

A la espera de encontrarle destino, Trapero ocupó provisionalmente un despacho en la comisaría el distrito el Eixample en Barcelona, hasta que finalmente se le planteó, y aceptó, dirigir la DAS, donde tiene a un equipo de unos 30 agentes y depende jerárquicamente del director de los Mossos, Pere Ferrer.