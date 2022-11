Amaia Salamanca rompe su silencio y defiende su relación con Rosauro Varo: "Formamos un tándem excelente"

Amaia Salamanca es conocida por mantener separadas su vida privada de la pública, especialmente en lo relacionado con su novio, Rosauro Varo. Por ello, no es de extrañar que surgieran todo tipo de rumores negativos sobre fin del romance de la actriz que no se podían confirmar. Hasta ahora, la madrileña nunca se había pronunciado sobre el tema. Amaia ha roto su silencio en una entrevista en la revista Elle.

La actriz madrileña ha asegurado que ella y Rosauro están muy felices juntos y que forman "un excelente tándem". Así, se pone fin a todos aquellos rumores que garantizaban que la pareja había puesto punto y final a su relación. Ambos llevan juntos 12 años y tienen tres hijos en común. Según la intérprete, su vida en familia es como la de cualquier otra, centrada en la educación de sus hijos.

"Creo que es muy importante tener a tu lado a una persona a la que admiras, y si profesionalmente está evolucionando y yendo a más, es un gusto poder ayudarla. ¿Qué hay cosas que mejoraría? Claro, pero eso siempre pasa en una relación, nada es tan perfecto, aunque hacemos un buen equipo", confesó a Elle.

"Nunca me he arrepentido de ser madre joven, siempre estuvo en mis planes, aunque eso pudiera lastrar mi carrera. Mis hijos tienen seis, siete y ocho años, y estoy encantada."

Amaia y su marido se conocieron en una fiesta en Ibiza y desde entonces no se han separado nunca. Aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Como la propia actriz contó a la revista, lo suyo fue amor a primera vista. En sus primeras cita ya les contó a sus padres que estaba completamente enamorada del empresario.

Aunque todavía no se han casado, su vida es como la de cualquier matrimonio. Para ambos, sus hijos son lo más importante, y no se ven pasando por el altar en un futuro próximo: "A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más".

Amaia Salamanca y Rosauro Varo, derroche de complicidad con sus hijos Europa Press

Su más reciente aparición fue en Halloween. Ella junto a su familia disfrutaron del terrorífico día en Disneyland París. Sin duda, un día mágico donde toda la familia disfrutó del parque de atracciones.