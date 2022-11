Este viernes, los medios de comunicación han despertado a la población con una noticia alarmante: el cohete chino Long March 5B había caído. Así, el espacio aéreo de Cataluña e Ibiza había tenido que ser cerrado debido "al riesgo asociado por el paso del objeto espacial".

En total, han sido cuatro los aeropuertos que han suspendido su actividad en nuestro país: Barcelona, Tarragona, Reus e Ibiza. Además, cinco comunidades autónomas se han visto afectadas: Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón y Madrid.

Con el objetivo de conocer más acerca de la peligrosidad del cohete, Susanna Griso ha hablado, en Espejo Público, con un controlador aéreo que ha reconocido que era la primera vez que España se enfrentaba a una situación de estas características.

Tras esto, la presentadora ha agregado: "Si no fuese porque venimos de una pandemia que nos tuvo encerrados 3 meses contra todo pronóstico, provocada también por los chinos y todo lo que ha venido después no me acabaría de creer lo que está ocurriendo pero llevamos tantas crisis sobrevenidas y añado el volcán de La Palma y la Guerra de Ucrania que no me lo acabaría de creer".

Por su parte, desde El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo ha confirmado que, finalmente, el cohete ha caído en la zona sur del Pacífico. Ante esto, Joaquín Prat ha sentenciado, entre risas: "Madre mía, el alarmismo de los medios de comunicación... ¡No tenéis vergüenza!".