La exdiputada de Vox Macarena Olona ha emprendido un nuevo camino en su carrera, con el mismo aroma político e ideológico que defendía en la formación de Santiago Abascal, pero jugando un partido que "no es político", ha insistido en una convocatoria "sin censura a ningún medio de comunicación", ha añadido para diferenciarse de Vox. Eso sí, pese a que haya confirmado que no concurrirá a las próximas elecciones autonómicas y municipales, deja abierta la puerta a participar en unas generales. "Si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz representándoles en el Congreso, tendrá lugar siempre y cuando, con mucho sentido de Estado, no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo Gobierno de España".

Cien días después de que Macarena Olona dejara Vox, provocando la primera gran crisis interna del partido, ha presentado la Fundación Igualdad Iberoamericana, en la Casa de América de Madrid, su proyecto personal contra la "ideología de género" que lanza aún sin financiación y que apenas cuenta con los 10.000 euros que puso de su propio bolsillo para abrir la organización en Panamá. Unas cifras que ha ofrecido ante las cámaras, ante las que asegura que en su proyecto "no hay dinero de Venezuela, ni de Irán, como tampoco habrá dinero sucio de ningún país".

El primer paso que emprenderá como única fundadora y presidenta es el de registrar "en las próximas semanas" una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso, en la que trabaja personalmente junto a "un ejército de voluntarios". Por ello, necesitará de al menos 500.000 firmas, las mínimas necesarias para este tipo de iniciativas. Con ello, Olona aspira a volver a la Cámara baja, en la que de admitirse la propuesta, defendería ante los diputados. Y de lograr el sí del Congreso, Olona cuenta ya con que el Estado financie una parte de los gastos que genere la recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular.

"La ideología de género es como un caballo de Troya, que se envuelve en un falso discurso de igualdad, tolerancia y libertad, pero que esconde una agenda global de control político y totalitario, que es lo que vamos a combatir en esta fundación", ha explicado. Para Olona, la "ideología de género" entraña varios "engaños". Como que "no se nace hombre o mujer y que la realidad biológica no existe", que la "familia es un invento", que el matrimonio es "una institución opresiva" o que "la sexualidad es diversa y tiene infinita gama de posibilidades".

Así como, que los hombres "son el problema y llevan la violencia en el ADN" y que "la violencia es unidireccional porque si el crimen lo comete el varón es por su condición de hombre y si es por la mujer, se invisibiliza y se justifica, en algunos casos", ha lanzado en referencia al último crimen cometido por una madre a su hija Olvia, de la que el padre acababa de conseguir la custodia, y de la que Vox arremetió contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por no criminalizarlo al instante.

Macarena Olona se ha dicho convencida de tener apoyos de la sociedad en este discurso. Incluso, de sus anteriores compañeros de partido que le estarían apoyando pese a estar militando en primera línea. También ha aprovechado para mandar un mensaje a sus votantes: "Quiero dirigirme a aquellos españoles a quienes han llegado las descarnadas campañas de difamación contra mi persona: miramos hacia delante y nos damos la mano". El cartel de su fundación lo protagonizan manos de diversos colores unidos entre sí.