El egiptólogo Zahi Hawass: "Tutankamón no fue asesinado, aunque tenía un agujero en la espalda"

El arqueólogo Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon descubrieron la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922. Un siglo después, la fascinación sobre este regente de Egipto y sobre los misterios de la antigüedad de esa civilización siguen muy presentes.

Por ejemplo, en televisión. DMAX salpica su parrilla durante todo el mes de noviembre con contenido sobre las pirámides, momias, dinastías reales, enigmas, mitos, leyendas y el inagotable legado de la antigua civilización egipcia y el icónico faraón. La programación especial comienza este sábado 5 de noviembre con la celebración de una nueva edición del Día de Egipto en DMAX

Cada semana, el canal dedica una noche completa a recorrer la región del valle del Nilo por tierra, mar y aire y que incluye títulos documentales de estreno que desvelan nuevos detalles sobre el rey Tutankamón, el primero de ellos, el lunes 7 de noviembre, a las 22.30 horas cuando DMAX estrena Tukankamón, un siglo de misterios.

Hablamos con Zahi Hawass, el mayor experto en ese joven faraón que pasó a la historia por haberse descubierto su tumba intacta, sin saquear, una rareza en la arqueología egipcia.

A lo largo de su trayectoria ¿qué cosas ha podido conocer de la vida del rey Tut?Por ejemplo, revelé por primera vez cómo murió. No fue asesinado, aunque tenía un agujero en la espalda, se lo habían abierto para sacar el líquido para su momificación. También he aprendido cosas de su madre, su abuelo, su abuela y también que tenía una maestra. Cuando descubrí por primera vez a este rey fue el mejor momento de mi vida. Y he seguido excavando en el Valle de los Reyes durante años, la excavación más grande que se ha hecho allí después de Howard Carter, para buscar la tumba de la madre de Tutankamón y de la Reina Nefertiti.