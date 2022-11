Café con aroma a Sonsoles: crónica de la gran pifia de Telecinco

No funcionó. Café con aroma de mujer ha suspendido en su estreno en Telecinco. Se ha quedado en un irrisorio 9,5 por ciento de cuota de pantalla. Ni siquiera ha superado la barrera del millón de espectadores. Su segundo capítulo, aún peor: descendiendo a un 7,4 por ciento de share. Malos datos para una franja en la que Antena 3 intenta estabilizar Y ahora Sonsoles, el regreso de la cadena naranja al magacín de tarde que gracias a esta decisión de Mediaset ha dejado su tendencia decreciente y ha vuelto a crecer en audiencia. Telecinco ha dado alas a su rival. Y de seguir ahí la telenovela, subirá aún más.

¿Qué debería haber aprendido Telecinco de esta estrategia fallida? Si promocionas mucho una serie que tiene todos sus capítulos disponibles en Netflix, la audiencia acude a Netflix a verla en vez de esperar cuando se te ocurra programarla. Así ha sido: Café con aroma de mujer se ha colado de nuevo en el quinto puesto del ranking de favoritos de la plataforma de pago. Pero, además, si la ficción ha sido un fenómeno de audiencias en esa plataforma ya hace un tiempo, tal vez puede que el público potencial del culebrón ya se lo sepa de memoria y no quiera repetir el sufrimiento. Ahí, hace años, Paolo Vasile, mandamás de Mediaset, diría que existe el efecto Karaoke: gente que disfruta visionando una y otra vez la misma serie. Incluso diciendo los diálogos a la pantalla. Conocer lo que va a pasar, en ocasiones, reconforta. Mejor revisitar aquello que sabes que nunca defrauda.

Sin embargo, el efecto Karaoke surge más con la comedia que emociona desde esa imparable complicidad, no tanto en el serial que estira las tramas hasta jugar con tus sentimientos. Son dos circunstancias bastante diferentes. Y, claro, la estética y promociones de Café con aroma de mujer se ha instalado en Telecinco sin llamar la atención en un público generalista que la siente ya vieja, ya vista. Y si quiere descubrirla, pues a Interné donde lleva tiempo colgada y deglutida.

A veces, se programa pensando en una audiencia que ya no existe. Como si siguiéramos habitando en 2001. Las telenovelas pueden funcionar. Y, de hecho, funcionan. Pero si no vienen ya de una sobreexposición en otro lugar de nuestro ecosistema audiovisual. Así ha pasado con Café con aroma de mujer que poco encaja con la línea editorial en la que ha construido su competitividad Telecinco a través de programas de entretenimiento, siempre pegados al frenesí del espectáculo en directo en el que todo puede pasar. En cambio, en Café con aroma de mujer es fácil conocer lo que va a pasar. Aunque no hayas visto la serie. El romanticismo retro es lo que tiene. Previsible, es.

Tampoco ayuda que las siete de la tarde en España es hora de activarse. De poder ver la tele sin tener que atender a un arco dramático. Aunque sea sencillón, como el de esta ficción que va de William Levy mirando a cámara mientras piensa fuerte "qué guapo soy". Al final, este tipo de seriales son rancios y siguen unas tramas que no van acordes con la sociedad española actual. Tienen su público, sí, por supuesto. Pero ese público está bastante acotado. Si se ha enganchado en Netflix, ya está. La televisión nacional necesita reunir a la audiencia con series que hablen desde el apasionante presente, no que sepan a un café que se ha quedado helado.