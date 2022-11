Javi Redondo se sincera sobre su huida en 'La isla de las tentaciones': "Me salió así y lo volvería a hacer"

Uno de los momentos más destacados del programa de La isla de las tentaciones de este jueves fue la huida de Javi Redondo de la hoguera. El joven salió corriendo para llegar a Villa Playa y verse con Claudia Martínez. Lo hizo tras ver unas imágenes en las que parecía que ella se besaba en la boca con Álvaro Boix, su gran tentación.

La organización consiguió evitar ese encuentro mandando a todos los habitantes de Villa Playa a las habitaciones. El movimiento de Javi quedó en vano y con un castigo posterior, como se pudo ver en el avance del próximo capítulo.

El joven, a través de su cuenta de Instagram, se ha sincerado respondiendo varias preguntas de sus seguidores, entre las que no pudieron faltar las relacionadas con ese difícil momento.

'Stories' de Javi Redondo. javiredondo14 / INSTAGRAM

Tras asegurar que actualmente está "contento" a pesar de que cree que "nadie sea feliz todos los días del año", el barcelonés recibió la pregunta a la que todos querían dar respuesta desde hace una semana: "¿Por qué te escapaste de la hoguera?".

"Esta respuesta la vais a ver hoy", contestó Redondo. Además, también contó sus impresiones sobre ello desde su momento actual. "Espero que cuando lo veáis, opinéis lo que queráis. Yo lo hice porque me salió así y lo volvería a hacer, porque no me arrepiento para nada de nada de lo que hago en mi vida", aseguró.