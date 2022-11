Está pasando algo importante en la Gran Vía de Madrid. No es la repetición del enésimo musical que empieza y termina igual. No es otro estreno americano, ni la fanfarria del rodaje de un anuncio carísimo. El teatro Arlequín es el epicentro de un terremoto que se extiende por las redes sociales en formato de vídeos que se ven en vertical y en los que un tipo interpela al público de la sala y construye junto a él una historia magnética y divertida con los límites del humor y del atrevimiento muy difuminados. El espectáculo se llama “La capital del pecado” y, como todas las revoluciones, rompe normas, quema ídolos y, si es necesario, sacrifica a sus militantes. La explosión de las redes sociales aporta un público insólito, variopinto y geográficamente inexplicable a un espectáculo en el que puede pasar cualquier cosa. Juan Dávila es el principal sospechoso. Estudió fisioterapia, hizo algo de teatro, sacó la oposición de policía y volvió al arte dramático. Paramount Comedy, Comedy Central, la Chocita del Loro, Acacias 38 y ahora, Monos con pistola son parte de su recorrido. Durante la actuación, a veces, mira a alguna persona del público, la señala y le pregunta esto:

Parece que no hay nada en tu vida a todo riesgo... Ja, ja, ja. Sí, el show es a todo riesgo porque arriesgo hasta límites que es difícil llegar en una comedia tan directa. El público, al ver y sentir ese riesgo, entra en el juego y arriesga más. Hay gente que no se reconoce en lo que ha hecho o ha dicho después de venir al show.

¿Por qué empezaste a subir fragmentos a TikTok?

Empecé a subir vídeos gracias a Estefanía de @elladigital. Me dijo que lo que pasaba dentro del teatro tenía que verlo el mundo, porque era pura verdad y comedia. No me esperaba lo que ha pasado en absoluto, sobre todo porque está viniendo público de dieciséis a treinta años que, de primeras, no entraría en un teatro.