El Black Friday está a la vuelta de la esquina: el próximo viernes 25 de noviembre, a falta de precampañas por confirmar salvo la de Fnac y Cecotec que ya han comenzado, serán muchos los ecommerce que nos sorprenderán con ofertas para todos los gustos. Descuentos en tecnología, hogar, moda y belleza, deporte o juguetes serán algunos de los muchos que salpicarán nuestro mes de noviembre, pero, entre tanta rebaja, es fácil caer en errores y engaños. ¿Son reales las bajadas de precios que vemos? Desde el 28 de mayo de 2022, sí.

Hace unos meses entró una normativa europea que busca aumentar la transparencia de los precios y garantizar la aplicación de rebajas. Así, es el artículo 6 bis de la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el que aborda la cuestión de la transparencia sobre las reducciones de precios y el que impide que los comerciantes puedan inflar artificialmente el precio de referencia o inducir a error a los consumidores sobre el importe de descuento con datos falsos. Una medida pensada para proteger al consumidor que ya han adoptado los ecommerce que trabajan en España y que cambiará la forma en la que vivimos campañas como el Black Friday.

¿Por qué? Ahora, la Directiva exige a las tiendas indicar el precio más bajo al que se vendieron los productos durante, al menos, los últimos 30 días antes de iniciar la oferta. Lo que se traduce, a ojos del consumidor, en rebajas, de forma general, más pequeñas, pero también reales.

¿Cuáles serán los descuentos este Black Friday?

Esto no quiere decir que no vayamos a encontrarnos con interesantes descuentos este Viernes Negro, si no que el punto de partida será el precio más bajo que hayan tenido los últimos 30 días. Esto puede ocasionar que los porcentajes que encontremos en las tiendas nos parezcan menores respecto a otros años. Aun así, siempre tiene que aparecer el porcentaje o descuento respecto al precio anterior, este tachado para indicar que ya no cuesta esa cantidad. Pero, para garantizar que estamos haciendo una buena compra, es recomendable hacer un seguimiento del producto que deseamos comprar. De esta forma podemos ir viendo cómo fluctúa su precio.

Pero, además, podemos emplear un comparador de precios para que analice por nosotros cuándo es el mejor momento para comprar. Con esta herramienta, basta con marcar qué precio estamos dispuestos a pagar por cada artículo para que nos avise cuándo este sea más bajo.

