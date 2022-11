Medvedev: "Rusia lucha contra un puñado de drogadictos nazis locos"

El expresidente ruso Dmitri Medvedev, actualmente vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha lanzado este viernes una encendida proclama para justificar la invasión de Ucrania y la guerra emprendida por Vladimir Putin.

"Luchamos contra un puñado de drogadictos nazis locos, gente drogada y una gran jauría de perros ladradores de la perrera occidental", ha afirmado Medvedev, quien asegura que Rusia "ha adquirido un poder sagrado".

El fiel aliado de Putin desde hace años ha afirmado que Rusia no ha emprendido esta guerra por razones económicas, sino para defender la tierra de sus antepasados: "Rusia es un país enorme y rico. No necesitamos territorios extranjeros porque tenemos de todo en abundancia. Pero nuestra tierra es sagrada para nosotros, en ella vivieron nuestros antepasados y vive nuestro pueblo ahora. No se la daremos a nadie".

El inflamado discurso de Medvedev ha adquirido posteriormente tintes místicos, haciendo referencias a dios y al infierno: "Tenemos la oportunidad de enviar a los enemigos a la ardiente Gehena, pero esa no es nuestra tarea. Escuchamos las palabras del creador en nuestro corazón y las obedecemos"

"El objetivo es detener la ley suprema del infierno sin importar qué nombre utilice: Satanás, Lucifer o Iblis. Porque su objetivo es la muerte y nuestro objetivo es la vida. Su arma es la mentira y nuestras armas son la verdad. Es por eso que nuestra causa es la correcta y por eso la victoria será nuestra", ha concluido Medvedev.