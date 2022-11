El íntimo tatuaje de Cristian, de 'La isla de las tentaciones', que provoca la risa de Sandra Barneda

La pareja de Ana y Cristian ha sido la última en sumarse a La isla de las tentaciones tras las expulsión de Sara y Manuel por decisión de las compañeras del programa.

La joven de 22 años se enfrentó en la gala del pasado jueves a su primera hoguera. En ella, vio varias imágenes de su novio con las tentadoras de la villa.

La actitud del murciano con las chicas no ha pasado desapercibida, puesto que el joven le confesó a dos de ellas que tiene un tatuaje en una zona íntima, concretamente cerca de su miembro viril.

"Todo pasa por algo", se acaba de convertir en tu tatuaje favorito y lo sabes 😂



🚨 #LaIslaDeLasTentaciones7

🔵 https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/D1lDON0UyN — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 3, 2022

Tras ver el vídeo en el que Cristian hace esta revelación, a Sandra Barneda no le ha quedado otra que preguntarle a Ana más acerca de este tatuaje. Y ella no ha tenido ningún tipo de reparo a la hora de responder: "Lleva un tatuaje en la parte de arriba de su miembro que pone 'Todo pasa por algo'".

Esta aclaración ha provocado en sus compañeras cierta estupefacción, ya que no se lo esperaban. "¿Tiene eso puesto en serio? No me lo puedo creer" dijeron, a lo que acto seguido comenzaron a reírse. La presentadora intentó contenerse, pero su rostro decía todo lo contario, y al final terminó uniéndose a las carcajadas.

Esta confesión ha provocado una oleada de comentarios y memes en Twitter por parte de los seguidores del programa, que la han coronado como el "momentazo de la edición".

ha sido el momentazo d la edicion, es q todas hasta sandra intentando aguantarse la risa y luego descojonandose vivas #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/vFqMTtph1g — Stuart Little (@stuartcomenta) November 3, 2022

Ana: Tenía un tatuaje encima del miembro "Todo pasa por algo"

Sandra: ¿Qué pensaste cuando lo viste?

Ana: Con la luz apagada no lo vi#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/FhALLVQyyO — Alba (@teamRocioC) November 3, 2022

Me imagino a Sandra haciendo la hoguera a los chicos sabiendo lo del tatuaje en el pene #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/xiaH7injYH — ᵖᵃᵘˡᵃ (@Paulaariios_) November 3, 2022

Asimismo, durante las preguntas, Sandra le preguntó a Ana acerca de lo que pensó la primera vez que se lo vio, a lo que esta le respondió: "No lo vi, estaba la luz apagada".