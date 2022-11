Un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones 5 vio la luz este jueves 3 de noviembre en Telecinco. Fue uno de los más intensos de la edición e ilustró que la entrada de Ana y Cristian en el reality no fue en valde.

Este último llegó más que dispuesto a dejarse llevar y su novia, a la que parece ser que el murciano siempre le hacía creer que estaba loca por sus celos, se sintió muy dolida y decepcionada al ver que llevaba razón.

Eso sí, no perdió el sentido del humor en ningún momento y comentó que el joven llevaba un tatuaje en sus partes íntimas en el que decía "Todo pasa por algo" y que no había sentido nada la primera vez que lo tuvo delante porque "había poca luz", lo que hizo que la hoguera pasara de la tensión a la risa, haciendo sonreír incluso a la presentadora, Sandra Barneda.

"Todo pasa por algo", se acaba de convertir en tu tatuaje favorito y lo sabes 😂



Ana y Cristian a las 7 de la mañana:

Los ColaCao que le va a preparar Ana a Cristian a partir de ahora:

María de los Ángeles cuando le vea el tatuaje a Cristian

Ana: Quien le va hacer los bocadillos o el colacao

Bueno pues el asalto de Javi y la grandeza de Ana lo más salientable. Corto y cambio

Además, dijo que esperaba que la tentadora favorita de Cristian, Mª de los Ángeles, le preparase el bocadillo para irse al trabajo y el desayuno tan bien como lo hacía ella habitualmente. Lo que no sabe es que, según mostró el tórrido avance del siguiente capítulo, Mª de los Ángeles no es la única soltera por la que debería preocuparse.

Al ver las imágenes de las hogueras de sus compañeras, Paola no perdió detalle de cada escena en la que Andreu, su novio, aparecía. Además de considerar que en Villa Paraíso estaban muy sueltos, a la participante le molestó ver que su pareja siempre estaba acompañado por Cristina, la soltera con la que más sintonía ha tenido y a la que le dedicó una canción que provocó los celos de Paola.

Pero lo que terminó de rematar a la participante fue ver que Andreu le dedicó una canción a Cristina en su cita. "Él es cantante, pero parece que le canta ahora a todo el mundo. Antes me cantaba solo a mí y parece que con esta chica ahora se ha soltado y no para. Cántale sobre tu novia, no sobre ella", criticó.

Las imágenes de Andreu que le ponen a Paola en cada hoguera

Paola : Estoy flipando , pero que hace!?

-Las imágenes de Andreu : #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/o5I1VNGmg9 — Teresa (@Tereesaa22) November 3, 2022

Paola: Pero qué hace? Estoy flipando

Las imágenes de Andreu:#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/JNRrZsyJwj — er Juan x sanse (@joaanhe) November 3, 2022

Cristina cuando se enteró que iba a estar 24 horas sin escuchar las canciones de Andreu.

PERO PAOLA SI TU NOVIO LO ÚNICO QUE HA HECHO HA SIDO CREER QUE ESTÁ EN LA VOZ EN VEZ DE EN LA ISLA DE LAS TENTACIONES

“andreu le está haciendo daño a paola”

lo único que hace andreu: #laisladelastentaciones7 pic.twitter.com/tF4RsWNrxT — lucia (@luciaacrd) November 3, 2022

El final del programa, que ilustró la huida de Javi a través de la playa para encontrarse con Claudia y preguntarle si le había dado un beso a Álvaro Boix, también tuvo mucho protagonismo durante la noche y despertó la parte más nostálgica de la audiencia, pues el catalán hizo lo mismo que Christofer Guzmán, Melyssa Pinto y Zoe Bayona.

Todo un clásico. Eso sí, en esta ocasión llamó la atención que el joven llegó a la casa en cuestión de segundos desde la hoguera, cuando siempre van de las villas a las hogueras en coche.

Todos los que han huido en busca de sus parejas se sentaban en la misma silla:

-Chistofer

-Melyssa

-Zoe

-Javi



BRUTAL 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/lJHFqpamg2 — WONDER ARAN RHAENYRA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) November 4, 2022

Javi: Echo mucho de menos a Claudia. Que esto se acabe ya. Necesito verla y estar con ella.

Claudia:



Claudia:#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/fMebqqdB8P — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 3, 2022

Javi diciendo que cree que el gesto le ha gustado a Claudia y la realidad es que ella ha sentido vergüenza ajena.

España preparada para que Javi dé la espantada en la hoguera

#LaIslaDeLasTentaciones7



*Van siempre en coche a todas las hogueras*



Javi llegando a la villa en dos segundos pic.twitter.com/N7jEsB2jHA — Ivana Melian Torres (@ivanamelian7) November 3, 2022

Melyssa guiando a Javi hasta la villa de las chicas

Tío porque huyen todos de Javi como si fuera Michael Myers??? JAJJAJAJA