Las imágenes por las que Javi sale corriendo en busca de Claudia en 'La isla de las tentaciones 5'

Telecinco emitió un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones 5 este jueves 3 de noviembre. Fue uno de los más intensos de la edición y en él se pudieron ver dos controvertidas hogueras. Los chicos acudieron a la suya con muy malas sensaciones y, a excepción de Cristian, el último en llegar, sufrieron bastante.

Cuando llegó el momento de Javi, Sandra Barneda le preguntó por lo decaído que había estado durante los últimos días: "Se me está haciendo muy cuesta arriba esto. La veo en los vídeos y solo quiero atravesar la pantalla para abrazarla", dijo sobre la catalana.

Por su parte, Barneda insistió en saber por qué el joven no estaba disfrutando de la experiencia, y él dijo que no podía por lo mucho que echaba en falta a su novia. Después, comenzó a ver unas imágenes en las que la influencer se quejaba de la pasividad de Javi y de su poca implicación en el concurso, pues le pareció que ni se intentaba integrar ni se tentaba.

"Necesitaba separarme de él. No se está abriendo, no está conociendo a las chicas, está como un mueble más. Me agota la situación, me va a perder", confesó ella. Por su parte, él respondió: "Me está reclamando que me integre mucho más. Voy a intentar ser menos mueble, implicarme más en la casa, hacer más cosas...", dijo, tranquilo.

Pero esto cambió cuando vio el resto de imágenes que había para él. Javi vio un confuso vídeo en el que se aparecían muy cercanas las bocas de Claudia y Álvaro, aunque no quedaba muy claro si se llegaban a besar o se trató de un juego más con hielo.

Mario, por su parte, se atrevió a confirmarlo: "No sé si es con un hielo o qué, pero es en la boca". Entonces, Javi agachó la cabeza y se llevó las manos a la cara. Al levantarse, dijo: "Quiero verla, después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, no la reconozco", aseveró.

¡ESTOY LLORANDO! Las chicas corriendo al llegar Javi, como si del asesino de Texas se tratara HAHAHAHA#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/6kTv2YyruX — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 3, 2022

Después, Javi terminó levantándose y abandonando la hoguera. Llorando y pidiendo irse a su casa, el novio de Claudia se mostró fuera de sí. En un momento que ya es típico en el reality, Javi echó a correr por la playa para reencontrarse con Claudia. El equipo le siguió y en Villa Playa se activó un protocolo para que no viese a las chicas.

Eso sí, el avance del siguiente programa mostró a una Claudia muy afectada y que rechazaba por entero la fuga de su novio.