Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' cuál es el santo al que más venera

Tras la entrevista este jueves a David Guetta en El Hormiguero (que comentó el éxito de su tema I'm Good -Blue-), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Tras comentar algunos temas como el pelotazo que le había dado José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, a un fotógrafo, la retirada de Piqué o el podcast de Corinna, el presentador dio paso a la sección de Juan del Val.

El escritor comentó en 'El polémico' que no le gustaban los discos de canciones inéditas o las personas que se sabían el santoral y celebraban sus fiestas.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"¡A mí sí me importan!", exclamó Falcó tras escucharle. "La vida de los santos me da ejemplo para la mía, aunque no me sé la de todos, de algunos sí", añadió la hija de Isabel Preysler.

Motos le preguntó cuál era su santo favorito, a lo que la colaboradora le contestó que "le tengo mucha devoción a San Pantaleón, que su sangre está en Madrid".

"Era un médico de Antioquía y cura. Sanaba a los enfermos de forma espiritual. Durante toda la covid me encomendé a él", explicó la marquesa.