David Guetta, en 'El Hormiguero': "Empecé pinchando en bodas y bautizos"

Toda una estrella de la música a nivel mundial, David Guetta, fue el encargado de cerrar la semana de El Hormiguero. El DJ comentó con Pablo Motos el éxito de su tema I'm Good (Blue).

La canción acumula más de 100 millones de streams y copa los primeros puestos de las principales plataformas de reproducción de música en streaming.

.@davidguetta nos presenta su éxito “I’m Good”, basado en la canción “Blue” del año 99. Está triunfando en todo el mundo #DavidGuettaEH pic.twitter.com/dWkm9pmAqG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 3, 2022

"No suelo escuchar música de finales de los 90, pero la grabé de broma con unos amigos hace cuatro años. La puse en un festival en Estados Unidos, un chico la puso en un vídeo de TikTok, se hizo viral e hicimos el disco", comentó el compositor.

Pero el productor musical le confesó al presentador que no le gustaba ir a programas de televisión: "Es que me pongo muy nervioso, y mira que hago shows con miles de personas... solo me gusta venir a El Hormiguero".

El DJ comentó con Trancas y Barrancas un dato personal sorprendente: "Empecé desde abajo, pinchando en bodas, bautizo, cumpleaños... así tienes más experiencia con todo tipo de público", afirmó el invitado.