Enganchados al 'vaper': "Estoy fumando más, ha sido peor el remedio que la enfermedad"

Andrea Betancor tiene 23 años y empezó a fumar tabaco con 18. Durante los años que pasó en la universidad fumaba a diario, pero desde hace doce meses la boca ya no le sabe a tabaco, la ropa no coge olor a humo y hasta las resacas son mejores. Cuando quiere fumar ya no enciende un cigarro, introduce una unidad de tabaco especial para fumar sin combustión en su dispositivo electrónico e inhala el vapor.

"Al principio fue por todos los beneficios para la salud que me dijo una amiga que tenía, el tabaco tiene muchos aditivos, esto tiene muchos filtros para que no pasen", declara Betancor sobre su cambio del tabaco tradicional al cigarrillo electrónico. "Supuestamente es para combatir la adicción, pero yo creo que estoy más adicta desde que empecé a fumar esto. Estoy fumando más, al final ha sido peor el remedio que la enfermedad".

El tipo de dispositivo que usa ella es, técnicamente de "tabaco calentado sin combustión" comercializado por la tabacalera Philip Morris desde 2017. Su nombre deja claro el público al que se dirige: IQOS, las siglas de "I Quit Ordinary Smoking" que se puede traducir del inglés como "Dejo el tabaco convencional".

Su mayor éxito está llegando ahora, en pleno auge de los vapers de sabores, pero igual que con estos últimos, los expertos rechazan que sean una herramienta útil para dejar de fumar. Al contrario, varios estudios advierten de que estos dispositivos pueden convertirse en la puerta de entrada al tabaco para personas que nunca lo hubieran probado antes.

"En mi grupo, casi todos fumamos ya IQOS", admite Betancor. "Incluso los que no fuman nada siempre están pidiendo".

El boom de los 'vapers' desechables

Tumbada en una toalla en la playa, rodeada de sus amigos, Laura Lucas, de 27 años, volvió a percibir un día más ese olor dulzón que llegaba envuelto en vapor y que había formado parte de todas estas vacaciones. No había vuelto a fumar desde que siendo adolescente probó unas caladas de algún cigarro, pero el olor del vaper le recordó a las cachimbas y decidió probarlo.

"El tabaco no me gusta el sabor ni la gente de mi alrededor tampoco fumaba, no me incitaba el entorno, no había factores que lo favoreciesen", declara Lucas. "Pero había probado cachimbas muy ocasionalmente en casa de un amigo o en algunos bares y eso fue lo que me motivó a comprármelo: era como una mini cachimba portátil".

El dispositivo que había triunfado entre su amigos este verano no era un IQOS -que no suele estar aromatizado-, sino el llamado vaper desechable, una nueva evolución del cigarrillo electrónico. Ni los desechables ni los recargables emplean tabaco, sino un líquido que contiene nicotina, glicerina y saborizantes.

La principal diferencia entre ambos es que, mientras que los recargables contienen un cartucho que se llena tantas veces como se desee con el líquido aromatizado, los desechables ya vienen cargados y tienen un número limitado de caladas.

"Yo lo fumo en situaciones sociales, tomando algo con mis amigos les doy un par de caladas, cuando salgo lo echo al bolso, pero sola en casa nunca fumo", asegura Lucas, que, en cualquier caso, admite que le preocupa el efecto que puede tener sobre la salud y por eso le da un uso muy ocasional: "Me parecería absurdo engancharme a esto ahora".

"Más daño que el tabaco tradicional"

Detrás del éxito de estos dispositivos, según afirman los propios usuarios, está la percepción de que vapear es un hábito menos nocivo que fumar tabaco, el sabor agradable y el hecho de que su uso está muchísimo menos restringido que el de los cigarros tradicionales, incluso en espacios cerrados como bares y discotecas.

"El problema fundamental es que son muy atractivos para los adolescentes pensando que son una alternativa que no tienen efectos tóxicos, pero sí los tienen y, en algunas ocasiones, pueden producir más daño que el tabaco tradicional", declara el doctor Carlos Rábade, coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

"Ese mensaje de que son productos inocuos para la población es negativo porque tienen componentes tóxicos como los aromatizantes, el propilenglicol, la glicerina, la acroleína, el formaldehído… que tienen una acción perjudicial tanto para el aparato respiratorio como para el cardiovascular y son componentes carcinógenos", añade el neumólogo.

Una amplia cantidad de estudios científicos han ido acreditando en los últimos años que el uso de cigarrillos electrónicos tiene numerosos efectos adversos para la salud, especialmente relacionados con el sistema cardiovascular. Aunque aún no se ha podido demostrar, estos estudios apuntan a que el uso prolongado de estos dispositivos podría generar infartos, infecciones pulmonares y cáncer.

Además, diversos estudios han mostrado que hasta un 60-70% de los fumadores que utilizan cigarrillos electrónicos para dejar de fumar terminan convirtiéndose en fumadores duales de vaper y tabaco, según recoge un documento de posicionamiento de la Separ sobre estos dispositivos.

"Para dejar de fumar lo mejor es solicitar ayuda a un profesional sanitario que puede dar una tratamiento psicológico y farmacológico y en ningún caso el vaper es una buena estrategia para minimizar el daño del tabaco, de hecho es una estrategia para retener al fumador en la nicotina", señala Rábade. La SEPAR reclama, según explica el doctor Rábade, "una equiparación de este tipo de dispositivos al tabaco" en cuanto a restricciones y gravámenes -el IVA del tabaco es del 78% frente al 45% de los vapers-.

Adicción al 'vaper'

Hace seis meses, Laura Garreta, una abogada de 26 años, se mudó de Barcelona a Madrid. Al llegar a la capital, se encontró con que el nuevo grupo de amigos que fue creando fumaban casi todos vapers y decidió unirse a la moda. Había sido fumadora de tabaco habitual, pero ya lo había dejado. Medio año después, ya no fuma vaper, pero ha recaído en el tabaco.

"Empecé a ver que era un vicio en el sentido de que cada cuatro o cinco días me estaba comprando un vaper nuevo y cada vaper vale 10 u 11 euros, al final te sale más caro que fumar tabaco", declara Garreta. "Y con el tema de salud me empecé a asustar muchísimo porque vi que, lo que empezó como un juego de fumarme algo con sabor, en realidad era super adictivo".

Dejar el vaper fue para ella casi tan complicado como lo es dejar de fumar tabaco. Recaídas, varios días de ansiedad, comer mal y mucha fuerza de voluntad. Ahora, ha vuelto a fumar tabaco, de hecho, según admite, en mayor cantidad que antes de probar el vaper.

"Para mí el vaper ya es: 'Atrás Satanás'", declara irónica Garreta. "Le diría a la gente que no fuma nada que no lo coja como sustitutivo porque la adicción que te genera es muy grande por mi experiencia".

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos o realizar alguna denuncia o alguna corrección sobre algún tema, puedes enviarnos un mail a zona20@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.