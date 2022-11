El PSOE baraja impedir que se debata el tope al alquiler junto a los Presupuestos y provoca un nuevo choque con Unidas Podemos

Las medidas sobre vivienda y, más en concreto, la propuesta de implantar un límite al precio de los alquileres siguen generando roces entre PSOE y Unidas Podemos. Y el último de ellos podría producirse el próximo martes en la Comisión de Presupuestos del Congreso, el órgano donde se debatirá el proyecto de cuentas para 2023, donde los socialistas no descartan sumar sus votos a los del PP para impedir que se debatan las enmiendas moradas sobre alquileres y para dificultar los desahucios sin alternativa habitacional. Unidas Podemos, no obstante, advierte de que impedir este debate supondría vetar la discusión democrática en el parlamento, y la situación amenaza con provocar una nueva crisis entre ambos socios.

El primer roce se produjo este jueves por la mañana, cuando se celebró una reunión de la Mesa de la comisión de Presupuestos -su órgano de coordinación- en la que se dio trámite a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de cuentas. Fuentes del PSOE explican que, a instancias de los letrados del Congreso, se decidió que varias de las enmiendas -incluidas las de Unidas Podemos sobre vivienda- quedaran apartadas y se decidiera el próximo martes sobre si pueden debatirse o no, ya que pretenden incluir en la ley de Presupuestos para 2023 asuntos que no están estrictamente relacionados con las cuentas.

En efecto, las enmiendas de Unidas Podemos sobre vivienda -firmadas junto a ERC y EH Bildu- pretenden reformar a través de los Presupuestos varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley de arrendamientos. Y eso es lo que, siempre según fuentes del PSOE, podría generar problemas, ya que los letrados podrían interpretar que la comisión de Presupuestos del Congreso no es el foro en el que debatir cambios en leyes que van más allá de las propias cuentas de 2023.

Los socialistas, no obstante, no dan su opinión sobre si creen que las enmiendas deben quedar vetadas incluso antes de debatirse en el Congreso, y aseguran que esperarán hasta el próximo martes para decidir si utilizan la mayoría que suman con el PP para bloquearlas. En cualquier caso, las resoluciones de los letrados tienen un carácter puramente consultivo, y es la Mesa de la comisión la que tiene que decidir. Y, además, dar luz verde a las propuestas el próximo martes no supone que vayan a quedar aprobadas: únicamente permitiría que se debatieran en la comisión de Presupuestos para, posteriormente, ser votadas.

En cualquier caso, la indefinición del PSOE ha molestado profundamente a Unidas Podemos, que considera que los socialistas están maniobrando para evitar un debate que les resulta incómodo. Fuentes moradas, incluso, acusaban este jueves a los socialistas de haber intentado, "en alianza con el PP", "tumbar administrativamente, a puerta cerrada y sin que el parlamento se exprese democráticamente, las enmiendas de regulación de las subidas abusivas de los alquileres y paralización de los desahucios".

Este nuevo conato de crisis entre los socios de la coalición del Gobierno llega apenas un día después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, elevara el tono ante las críticas recibidas de EH Bildu por el estancamiento en la tramitación de la ley de vivienda. Sánchez dejó caer que los nacionalistas están siendo inflexibles con sus reclamaciones sobre el proyecto, y espetó que "a lo mejor no es que el PSOE esté bloqueando, sino que no encontramos un punto de encuentro con el resto de grupos". "Y eso no significará que seamos menos de izquierdas de ustedes", señaló Sánchez, que afirmó que "decirle a este Gobierno que no cumple con su hoja de ruta de protección de los derechos es una crítica que no se corresponde con la realidad".