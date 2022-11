La Comunidad de Madrid calcula que tendrá que destinar, al menos, 12 millones de euros para indemnizar a los vecinos de San Fernando de Henares afectados por los daños que ha provocado en sus viviendas y locales la línea 7B de Metro de Madrid. Esta es la cantidad que aparece reseñada en un documento de "actuaciones integrales" que ha sido elaborado por el Gobierno autonómico.

La información se ha hecho pública este jueves a primera hora de la tarde, cuando también se ha conocido que Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado a San Fernando, donde se ha reunido con un grupo de vecinos. Esta es la segunda visita de la presidenta a la localidad en menos de un mes y no estaba incluida en la agenda del día de la jefa del Ejecutivo, ni se ha comunicado al Ayuntamiento del municipio, según ha señalado el alcalde, Javier Corpa, que se ha confesado molesto por las circunstancias de la visita, al igual que los vecinos, que la han tildado de "clandestina".

El documento redactado por el Ejecutivo recoge 16 líneas de trabajo diferentes en las que están implicadas consejerías como la de Transportes e Infraestructuras, la de Educación y Universidades, Metro de Madrid y el Canal Isabel II. Se trata de actuaciones que ya se han hecho en la zona, de otras que se están llevando a cabo en estos momentos y las que se van a acometer en próximos ejercicios. La inversión prevista, en total, asciende a 122,9 millones de euros.

"No hay ninguna actuación necesaria que podría estar haciéndose para llegar a esa solución que no haya sido ya abordada, que no esté realizándose, o que no haya sido planificada y dotada económicamente para su ejecución", consta en el plan dado a conocer este jueves.

"Actualmente, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares tiene un censo de 411 viviendas afectadas y este documento no aborda la solución a todas ellas", ha señalado el alcalde tras conocer el documento de la Comunidad.

El grueso de los 122,9 millones de inversión que refleja el documento de la Comunidad va destinado a trabajos en el trazado de la línea 7B, cuyo servicio está suspendido parcialmente desde finales de agosto y aún no tiene fecha de reapertura, mientras que se cifra en más de 600.000 euros el coste de mantener la línea de bus sustitutiva del suburbano. Alrededor de 18,5 millones se emplearán en el proyecto de impermeabilización, consolidación y estabilización del trazado entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto.

Los trabajos para impermeabilizar un pozo de bombeo que ha causado numerosos vertidos en la zona también tiene una partida de fondos importante: supera los 19,5 millones, y como los trabajos en la línea de metro serán llevados a cabo por la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Mientras, el Canal de Isabel II prevé otros trabajos en materia hidráulica que ascienden a 42,8 millones.

El departamento que dirige David Pérez también calcula que deberá destinar en torno a 12,2 millones a reparar daños en viviendas afectadas, así como a sufragar los gastos de alojamiento, manutención, suministros, locomoción y mudanzas de los vecinos que han tenido que salir de sus casas, que esperan sus indemnizaciones en los próximos meses.

Los afectados tienen a su disposición desde mediados de octubre una oficina de atención para resolver sus dudas sobre reclamaciones patrimoniales u otros aspectos relacionados con la 7B. Desde que se puso en marcha este dispositivo, el Ejecutivo asegura que ha atendido más de 60 consultas de vecinos.