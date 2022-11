Los aspiradores son una de las soluciones más extendidas para acabar con el polvo en casa (¡y no morir en el intento!). Con cables, sin o acudiendo a los robots que tantas alegrías les han dado a quienes no gozan de demasiado tiempo para hacer las tareas del hogar, estos pequeños electrodomésticos facilitan la limpieza general y particular de suelos, tapicerías y superficies altas de difícil acceso. Un aliado contra los ácaros en el que confiar la fuerza de succión que con escoba y mopa en mano rara vez vamos a conseguir, sobre todo si compartimos nuestro sofá con una mascota que deje sus pelitos por doquier. Pero, ¿todos los aspiradores son capaces de eliminarlos?

Desde la OCU lo tienen claro: no. Según la organización, aunque algunas marcas incluyen términos como t"cat and dog, animal o pet al nombre del modelo y suelen incluir algún accesorio diseñado para este fin", no todas resultan tan eficientes como prometen. De hecho, advierten que en estos casos la "potencia de succión no tiene tanta importancia como cuando se trata de recoger polvo del suelo"; es mejor atender al diseño de la boquilla. Para empezar, no debe entorpecer la capacidad de absorción de la aspiradora, pero debe ser eléctrico y, a poder ser, incluir algún sistema que evite que los pelos, independientemente de la largura, se enrollen dentro.

Teniendo en cuenta este aspecto, desde 20deCompras hemos seleccionado tres modelos de marcas tan reconocidas como Dyson, Nilfisk y Cecotec que cuentan con cepillos específicos para acabar con los pelitos que dejan nuestras mascotas con eficiencia y rapidez.

Los mejores aspiradores para casas con mascota

La aspiradora vertical V12 Detect Slim Absolute, de Dyson. Este modelo de Dyson incluye todos los accesorios necesarios para eliminar el rastro de nuestras mascotas, tanto de pelo como de suciedad. De hecho, tal y como recomiendan desde la OCU, cuenta con un cabezal que recoge los pelitos sin que se detenga la fuerza de succión. En este caso, se trata del minicepillo motorizado antienredos que, además, tiene un pequeño tamaño para hacerlo accesible a todos los rincones.

El modelo V12 Slim, con tecnología láser. Dyson

El aspirador de trineo con bolsa, de Nilfisk. La OCU asegura que los de trineo son los mejores aspiradores para las casas con mascotas y este modelo de Nilfisk, diseñado específicamente para estos hogares, lo confirma. Incluye distintos tipos de cabezales para poder eliminar el pelo y la suciedad de las mascotas. Además, nos ha encantado su tamaño compacto que, según detallan en la descripción del producto, no compromete su eficacia.

El aspirador de trineo con bolsa, de Nilfisk. El Corte Inglés

El robot aspirador cuidadoso con las mascotas, de Cecotec. Si bien no es la opción favorita, los robots aspiradores también pueden ser de gran ayuda. El modelo Conga 7090 IA, de Cecotec, es perfecto para casas con mascotas. Además de contar con cepillos adecuados, incorpora la tecnología Pet Protect, identifica a una mascota, crea un área de protección a su alrededor para no molestarle, baja la potencia de sonido y busca otra zona para limpiar.

Robot aspirador Conga 7090 IA. Amazon

