El Congreso aprobará por amplísima mayoría penar con hasta 12 años de cárcel la trata de mujeres que huyan de una guerra

El Congreso apoyará por aplastante mayoría endurecer las penas para quienes obliguen a prostituirse o a realizar trabajos forzosos a mujeres que huyan de una guerra o un desastre natural. Este jueves, la Cámara Baja aprobará que, en estos supuestos, se aplique la pena más alta prevista para castigar la trata de personas: 12 años de prisión. Y lo hará prácticamente por unanimidad, con el voto a favor de una variopinta mayoría formada por PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC o Cs.

Este endurecimiento de las penas se llevará a cabo a través de una pequeña reforma del Código Penal que entrará en vigor en las próximas semanas, una vez el Senado dé luz verde al texto que aprobará este jueves el Congreso. La iniciativa la presentó hace unos meses el PSOE, y en un principio estaba únicamente pensada para castigar con hasta 12 años de prisión la trata de mujeres que huyeran de la guerra en Ucrania. Los socialistas, además, proponían inicialmente que el endurecimiento de las penas estuviera vigente solo por un plazo de año y medio.

El texto final que se aprobará este jueves, no obstante, es mucho más amplio, ya que se castigará con hasta 12 años de cárcel la trata de todas las personas que sean víctimas de prostitución forzosa u otros delitos cuando huyan de una guerra o un desastre natural, sea cual sea. Además, este agravante se incluirá en el Código Penal de forma definitiva, y no se volverá a la anterior redacción dentro de 18 meses, tal y como exigieron en el Congreso PP, Unidas Podemos, Cs o PNV en mayo, cuando apoyaron que comenzara a tramitarse la iniciativa.

Entonces, el PSOE defendió que el agravamiento de las penas para los tratantes de personas se circunscribiera a la guerra de Ucrania asegurando que era "necesario" por "una cuestión de contexto". "La masa de refugiadas no tiene precedentes; no se trata de discriminar, sino de atender con urgencia una realidad inédita por su abundancia y por su riesgo", defendió entonces la diputada socialista Andrea Fernández. No obstante, el PSOE finalmente ha tenido que cambiar de posición para garantizarse que la medida salía adelante.

