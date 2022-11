El padre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó por sufrir bullying, pide un protocolo nacional contra el acoso escolar

El padre de Kira López, José Manuel López, la niña de 15 años que se suicidó tras sufrir bullying en la escuela, entregará este jueves más de 230.000 firmas en el Congreso de los Diputados para pedir un protocolo nacional contra el acoso escolar.

Con motivo del Día Internacional contra Violencia, Acoso Escolar y Ciberacoso, que se celebra cada primer jueves de noviembre, el padre de la menor hará entrega de todas las firmas, recogidas a través de la plataforma "Change.org", con las que pretende advertir de que "cada minuto sin tomar medidas un niño/a puede estar en peligro".

En concreto, pide un plan nacional contra el acoso escolar "que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos como en caso de bullying entre iguales".

Tras entregar sus firmas se reunirá con el secretario de Estado del Ministerio de Educación, José Manuel Bar, para abordar en profundidad este problema que sitúa a la cabeza de Europa en acoso escolar, según informa "Change.org" en un comunicado.

"Cada día me pregunto por qué - explica el padre en su petición-. Qué puede hacer una niña de 15 años para que sienta que no puede más... Qué le pasó en el colegio el día de antes y qué temía que le pasara aquel día si volvía a ir". "Lo que le esperaba tenía que ser terrible si con tal de no ir a clase prefirió incluso morir...", apostilla.

Así las cosas, considera que "con Kira no se actuó a tiempo" y por ello pide que se garantice en todos los centros escolares "la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima".

Cartas al Gobierno

Precisamente, el padre de la menor envió hace unas semanas sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, con propuestas normativas para poner fin al acoso escolar y evidenciar la preocupación de miles de familias por las "consecuencias devastadoras" que tiene para los menores.

"Solo en el año 2020 se suicidaron en España 61 menores y está comprobado que los niños y niñas que son víctimas de bullying tienen 2,55 veces más riesgo de intentar suicidarse que los demás, y por ello cada minuto sin tomar medidas un niño puede estar en peligro", advierte.

Por ello, insiste en que los centros educativos deben "reaccionar con velocidad y profesionalidad". "Basta de pensar que la burla, el insulto, las agresiones son cosas de críos. No lo son. Son un problema social grave que puede acabar (y que acaba) con vidas inocentes como la de nuestra hija Kira", concluye.

Nueve de cada diez casos quedan impunes

Nueve de cada diez casos de acoso escolar en España "quedan impunes" y los protocolos para atajarlos fallan de modo estrepitoso: ni los previenen ni abordan las necesidades de las familias y de sus hijos, "es un fraude institucionalizado". Es la denuncia del presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), Enrique Pérez-Carrillo, que cree que las cifras oficiales solo reflejan "la punta del iceberg" de lo que está pasando.

Las fuerzas de seguridad del Estado reciben de media un millar de denuncias de acoso (lesiones, amenazas, trato degradante...), pero organizaciones como Save The Children, la UNESCO y Amnistía Internacional elevan los casos entre el medio millón y los tres millones de niños españoles afectados por este tipo de maltrato.