El plantón de Anabel Pantoja a Raquel Bollo en el bautizo de su nieta: "Me da mucha pena"

Tras varios años posponiéndolo por la pandemia, Alma Cortés, la hija pequeña de Raquel Bollo, ha bautizado a Jimena, de dos años y medio. Tal y como recogen las imágenes en exclusiva de la revista Semana, lo han celebrado por todo lo alto.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Real Parroquia de la Señora Santa Ana, en Sevilla, donde se han reunido las familias de Alma Cortés y Juan José Peña, padre de la niña, y los amigos más íntimos. Como no podía ser de otra manera, Raquel Bollo no faltó a la cita y se mostró muy emocionada.

Los que sí faltaron son dos grandes amigos de la familia, y por razones distintas. Por una parte, se entendió la ausencia de Kiko Rivera, que se recupera de un ictus; por otra, a última hora Anabel Pantoja decidió que no podía acudir al evento.

Así lo contaba Alma en la revista. "Anabel tampoco ha venido. Me ha explicado que era por cosas de trabajo. Al final le ha surgido una grabación este domingo que le impedía la asistencia", asegura la influencer.

Según indica la publicación, aunque se muestra comprensiva, no puede evitar que le duela, porque Anabel le había confirmado su asistencia en los días previos, pero un compromiso profesional ineludible lo evitó: "Lo he entendido. Me da mucha pena la verdad, pero si le ha salido trabajo y lo ha tenido que hacer, pues ya está. A mí aquí no me hace falta gente", asegura Alma con resignación.

"Me da pena, porque es verdad que desde el principio me había dicho que no tenía nada para el día 29 y a última hora le ha salido esto y ha sido una putada. Al final yo también siempre hago un esfuerzo y he estado en todos sus momentos", desvela.