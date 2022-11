Lara Álvarez estalla contra Steisy y Dani en 'Pesadilla en el paraíso': "Un poco de nivel y educación"

Telecinco emitió una nueva entrega de Pesadilla en el paraíso este miércoles 2 de noviembre, y estuvo repleta de tensión. La amistad de Dani G y Patricia Steisy cada vez está más rota: desde que ella tomase distancia por ciertas actitudes del que era su amigo, las discusiones entre ambos no cesan y las cosas cada vez van a peor.

En esa línea, Steisy y Dani tuvieron una conversación sobre todo lo que ocurría entre ellos y el motivo de la ruptura de su amistad. "Pablo dice que me estás manipulando, que te estás riendo de mí", dijo sobre su novio.

Además, Steisy aseguró que Bea estaba celosa de ella. Después, y entre gritos, ambos se reprocharon todo lo que había pasado. "No quiero una persona así a mi lado, un amigo no me trata como me estás tratando tú", reflexionó ella poco antes de terminar entre lágrimas: "No quiero saber nada de ti, no me gustan las cosas que me haces", aseveró.

En respuesta, Dani G dijo que Steisy forzaba el papel de víctima y defendió a Bea sin dudarlo. "Lo primero que hizo al llegar a esta granja fue decirle a Steisy que no cambiara la actitud con Dani", señaló.

"No sé por qué, todo el rato echando en cara. Lo único que le he pedido es que quiero hacer mi concurso, alejarme. Me estaba olvidando de mí, necesitaba mi espacio. Me lo hizo superdificil porque no te dice su opinión, te la impone", afeó Steisy sobre Dani.

Después, pero antes de que Lucía Dominguín diera el nombre de Dani G como segundo nominado, dando lugar al duelo de titanes entre él y Steisy; Lara Álvarez tuvo que intervenir. "Ella ha ido toda la semana hablando a toda la casa de nosotros", aseguró Dani sobre algo que Steisy negó: "Eso es mentira". Y comienzan en un cruce de reproches que la presentadora tuvo que frenar: "Un poquito de orden, cierto nivel y educación".