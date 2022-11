Tu horóscopo diario: jueves 3 de noviembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 3 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Triunfo sobre enemigos ocultos, habladurías o situaciones poco claras. Tu brillo y tu personalidad se imponen sobre aquellos que te quieren hacer daño o desprestigiar e incluso todas esas maniobras acabarán perjudicándoles a ellos. Pero para que el día sea completo también vas a tener una gran alegría en la vida íntima.

Tauro

Te encuentras en un momento de felicidad o estabilidad en tu vida íntima, pero no te confíes demasiado porque esta situación podría ser menos sólida de lo que realmente crees o, en su caso, alguien tratará de destruir tu felicidad desde fuera. Pero para tu tranquilidad, al final podrás resolver o encauzar este peligro con éxito.

Géminis

Debes confiar en ti mismo, pero también debes confiar, sobre todo, en el destino, que protege tus caminos aunque tú no te des cuenta. Y para que veas que es así, algo que te está preocupando mucho desde hace tiempo se va a solucionar repentinamente gracias a una ayuda inesperada o incluso mediante un golpe de fortuna.

Cáncer

Eres todo sensibilidad y sentimientos, y eso es algo maravilloso cuando se canaliza bien; pero también puede causar un gran dolor cuando ese torrente de sentimientos se dirige hacia la persona o la situación inadecuada. Dentro de tu corazón puedes tener el cielo o el infierno, por eso es tan importante que lo canalices bien.

Leo

No te arrepientas nunca de ser como eres. Tu corazón puede ser el más dadivoso y generoso del zodiaco, pero muchas veces lo das todo y no solo no te lo agradecen sino que incluso te devuelven mal por bien. Pero en el fondo eres un rey sin corona y tu generosidad y capacidad de perdonar es mucho mayor que su mezquindad.

Virgo

Tiende la mano y sé generoso con los que ahora te quieren mal y tratan de hacerte daño, y no solo porque sea algo bello desde el punto de vista moral, sino porque te interesa para poder ganar tiempo y así más adelante darles la respuesta que realmente se merecen. Podrás imponerte a tus enemigos con gran habilidad y brillantez.

Libra

Te rodeas de amigos y sabes conseguir el afecto y la protección de muchas de las personas que te rodean. A veces no te resulta nada fácil, pero es algo que sabes hacer mejor que nadie, y precisamente gracias a ello hoy recibirás valiosos apoyos y ayudas gracias a los cuales saldrás airoso de un problema o una amenaza en tu trabajo.

Escorpio

No te duermas en los laureles, al menos de forma excesiva, porque otro te puede quitar aquello que tanto esfuerzo te costó conseguir. El Sol se encuentra en tu signo, estás en un buen momento y los éxitos te van a sonreír, pero no olvides que tienes muchos enemigos, aunque casi nunca te dan la cara. Defiende lo que es tuyo.

Sagitario

Hoy va a ser para ti un día de satisfacción, alegría y optimismo, incluso aunque los motivos para ello sean muy pequeños. La alegría y la esperanza anidan en tu corazón y muy pronto podrás ver, en realidad, por qué. Tu alma presiente que algo muy bueno se acerca, algo que deseas profundamente se va a hacer pronto realidad.

Capricornio

Desde niño estás acostumbrado a las mayores pruebas y sufrimientos, incluso das lo mejor de ti mismo cuando las cosas se ponen más feas, sin embargo, hoy no podrás evitar que el pesimismo o la melancolía te dominen. Quizás puedas lograr que no se te note por fuera, pero te encuentras en un momento difícil en tu vida íntima.

Acuario

Tu carácter purista y radical te ha creado muchos problemas y te ha cerrado muchas puertas en muchos momentos de tu vida, sin embargo, hoy podría llevarte al éxito, incluso a un éxito importante, por eso debes mantenerte en tus puntos de vista y no ceder en nada de aquello que para ti sea fundamental. Hoy vas a salir ganando.

Piscis

Se acercan grandes alegrías y satisfacciones para ti gracias a tus relaciones y contactos. Siempre pasas por la vida ayudando a otras personas o escuchando sus problemas con amor y generosidad. Pero hoy serán ellos quienes te van a ayudar a ti o te van a levantar el ánimo. Quizás descubras que tienes un amigo invisible que te ayuda.