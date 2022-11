El Govern asegura que el bloqueo del PP no afectará a la negociación del delito de sedición

El Govern no cree que la ruptura del pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial pueda influir en las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, en la que uno de los puntos principales es la desjudicialización de la política, y por tanto, la reforma del delito de sedición. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha calificado la reforma del delito de sedición de “excusa” para “boicotear la renovación del CGPJ”.

Patrícia Plaja ha reprochado que "quienes durante años han destinado más esfuerzos y recursos a judicializar toda la actividad política son los mismos que ahora bloquean la renovación del principal órgano judicial del Estado español", y ha añadido que el Partido Popular sigue “utilizando el poder judicial como un instrumento a su servicio, para sus propios intereses".

A lo largo de la rueda de prensa, Patrícia Plaja ha seguido insistiendo en sus críticas a los populares por utilizar la reforma del delito de sedición para no renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha sentenciado que “"ya ni se esconden, lo utilizan como arma partidista, politizan la justicia para ponerla a su servicio”, y ha concluído que “no tienen ninguna vergüenza por saltarse sus propias normas".

Respeto hacia el expresident

Respecto a la postura del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en este asunto, el Govern asegura que tiene “el máximo respeto” por las opiniones del expresidente, afirmando que el Consell no tiene “nada que decir”. Patrícia Plaja ha recordado que ha sido Carles Puigdemont quien se ha desmarcado de esta polémica, y que "por el presidente Puigdemont decidirá el propio presidente Puigdemont", ya que así ha pedido que sea.

Plaja ha manifestado que no le “consta” que el expresidente haya enviado la carta que publicó recientemente sobre no aceptar la rebaja de las penas por sedición como una solución para su caso. En este sentido, Patrícia Plaja también ha asegurado que el Govern tampoco busca “soluciones personales”, y que la reforma del Código Penal no busca una solución personal, sino soluciones globales.