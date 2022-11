Sistemas entomológicos

De todas las lecturas que pueden extraerse de que el joven actor de Heartstopper, Kit Connor, haya dado explicaciones públicas sobre su bisexualidad varias me interesan especialmente: una de ellas es la llamativa reducción de la complejidad de nuestras identidades y de nuestras conductas a solo unos pocos rasgos, siempre los mismos. El ser humano, objeto de estudio para la filosofía, la literatura y la psicología durante siglos, se reduce a una serie de etiquetas, muchas de ellas políticas, que lo convierten en alguien más o menos privilegiado, más o menos en conflicto.

Estas clasificaciones simples, reconocibles, impiden cualquier sutilidad o matiz a la hora de definirnos: igual que nuestros gustos se han reducido a "ama" u "odia", "me gusta", "no me gusta", sin posibilidad de un ligero desagrado, de la indiferencia o incluso del desacuerdo cordial, la fascinante variedad que ofrece nuestra sociedad contemporánea se clasifica –se autoclasifica– en órdenes y familias reconocibles, primarias. Linneo sufrió más con la filiación de los líquenes de Laponia que nosotros al definir un perfil, una declaración que siempre, por sistema, ha de ser pública. Ese sistema, además, anclado en el presente más absoluto, no contempla una lógica evolución, que un muchacho que con 18 años afirma algo con rotundidad cambie de idea en siete años… o mañana.

De hecho, eso se percibe como una traición a la etiqueta original; no solo requerirá de posteriores explicaciones, sino que puede conllevar una cancelación –en caso de los personajes públicos– porque al eliminarse los matices se borra también la posibilidad de una excusa o un contexto. Aliados y enemigos surgen por doquier con cada una de esas adscripciones. El individuo desaparece en un grupo trazado a grandes rasgos. Nada de esto es inocente, ni exclusivo de los adolescentes. Transcurre ante nuestros ojos, sin el menor disimulo.