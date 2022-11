Ana María Aldón es uno de los rostros del momento en televisión y en la prensa del corazón, pues su separación de Ortega Cano o sus desavenencias con Gloria Camila están de actualidad. Por ello, no son pocas las veces que la prensa la aborda a la salida o entrada de sus distintos compromisos.

Parece que, por más práctica que tenga la diseñadora, los reporteros pueden llegar a confundirla -o, como a Dinio, la noche le confunde-. Y eso se puede ver en su último encuentro con Europa Press.

Tras enfrentarse a distintos vídeos este martes en Fiesta, de Telecinco, la colaboradora salió de las instalaciones de Mediaset acompañada de dos de sus compañeras y se fue de cena. Pero, al terminar, el periodista la siguió hasta el parking, momento en el que se generó el caos.

"Vámonos, descansa, cariño, que es muy tarde", intentó despedir la expareja de Ortega Cano mientras se acercaba a un coche. "Ah, ¿que no es este tu coche? No me digas", dijo ella mientras todos se reían.

"¿Es este?", preguntó al ver el siguiente vehículo. Pero tampoco era. "Déjame, que hoy no está el horno para bollos", continuó diciéndole al periodista para que se marchara.

Entonces, llegaron al coche blanco de su compañera, con tan mala suerte de que estaba aparcado al lado de otro muy parecido que tenía las luces encendidas. Y, como no podía ser de otra forma, Ana María Aldón y una de sus amigas, la que no era la propietaria del vehículo, se volvieron a confundir.

"¿Conduzco yo?", preguntó al ver que su otra compañera no se acercaba al asiento delantero. Pero su sorpresa fue tremenda cuando descubrió que, en el lugar del piloto había un chico sentado que bajó la ventanilla y se asomó.

La diseñadora se llevó las manos a la cara y se alejó disculpándose: "Perdón, que es que hemos visto el coche blanco y hemos pensado que era este. Adiós, perdón". "Nada, nada. Me habéis dado un susto...", le respondió el conductor.