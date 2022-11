Unidas Podemos pacta con nueve grupos del Congreso reconocer a las personas no binarias en la ley trans y omitir el sexo del DNI

Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PdeCAT, PNV, Más País, Compromis y Coalición Canaria han registrado este miércoles once enmiendas conjuntas a la ley trans, entre las que destaca el reconocimiento de las personas binarias. Proponen, además, que en documentos oficiales, como el DNI o el pasaporte, se pueda omitir la mención relativa al sexo. Aterrizan así una promesa que desde el Ministerio de Igualdad venían reiterando en los últimos meses tras haber perdido la batalla con el PSOE de incluir el reconocimiento de este colectivo durante la negociación de la ley.

Concretamente, los diez grupos parlamentarios sugieren modificar el artículo 14 relativo a la documentación administrativa para "garantizar" que la documentación y los formularios se adecúen a la diversidad, "incluidas las personas no binarias". Asimismo, se articularán medidas que permitan omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo en sus documentos oficiales", añaden.

En definitiva, lo que proponen es que cada persona pueda decidir si quiere que conste el sexo, o no, en sus documentos oficiales; lo que en cierta parte supone el reconocimiento pleno de las personas no binarias (las que no se consideran de ninguno de los dos sexos) desde las administraciones.

Esta es una de las modificaciones pactadas por los grupos y que han registrado este miércoles, el día en el que vencía el plazo de enmiendas en la Cámara Baja. Más allá de esta medida, el resto de enmiendas contemplan otras más simples, como incluir la atención a las personas trans en la "cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud para que tengan cubiertos los "distintos tratamientos necesarios relacionados con los procesos de transición".

Fijan también acciones dirigidas al ámbito educativo y sugieren especificar en la ley trans que los alumnos menores de edad sean tratados, ya no solo conforme al nombre con el que quieren ser nombrados (como consta en el texto inicial), sino también según el "sexo y/o género con el que se identifica".

Respecto a las personas intersexuales, proponen ampliar el plazo en el que los padres de los recién nacidos con esa condición puedan solicitar que la mención del sexo figure en blanco. El articulado actual fija un plazo máximo de un año para hacerlo, y los grupos proponen ampliarlo a diez años, transcurridos los cuales podrán: o fijar un sexo concreto, o dejar ese apartado en blanco, en coherencia con la enmienda en la que contemplan esta posibilidad.

Unidas Podemos no apoyará las enmiendas del PSOE

Los morados han registrado sus enmiendas conjuntas el mismo día en el que vencía el plazo prorrogado hasta cinco veces por los socialistas, que ya presentaron sus propias modificaciones (cerca de 50) el lunes. Desde Unidas Podemos ya avanzaron que no iban a apoyar las enmiendas del PSOE, que, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de que los menores de 16 años necesiten una autorización judicial para cambiarse de sexo en el DNI (ese requisito está ahora en los 14 años).

También este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, reprochó a los socialistas haber "incumplido" la promesa de no tocar la autodeterminación de género, y aseguró que iba a "dejarse la piel" en luchar con el resto de grupos parlamentarios para que el texto se apruebe a finales de año "sin recortes".

Así las cosas, la negociación que acogerá la Comisión de Igualdad en las próximas semanas se prevé tensa y complicada. UP ya avanzó que intentará que los grupos parlamentarios se comprometan a cumplir un calendario de tramitación que marque el 19 de noviembre como fecha límite para la finalización de la ponencia. Habrá que ver ahora si consiguen dialogar para sacar un punto de consenso que permita que la ley esté lista antes de 2023, como se comprometió el Ejecutivo.