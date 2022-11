Entra en funcionamiento una 'app' pública para pedir un taxi en el área metropolitana de Barcelona

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en funcionamiento este miércoles la 'app' pública Picmi Taxi, incorporada a la aplicación AMB Mobilitat y que permitirá que los usuarios puedan pedir un vehículo inmediato a través del móvil. No hará posible, sin embargo, reservar uno con antelación.

La herramienta será obligatoria para todo el sector y tiene como objetivo complementar la petición de un taxi hecha 'a mano alzada' en la calle.

En cuanto al usuario, el AMB ha detallado que, antes de hacer la solicitud, podrá ver cuánto de tiempo durará el trayecto escogido, cuánto dinero le costará, así como otras alternativas de transporte.

En la presentación de la aplicación, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha celebrado que se trata de una herramienta "largamente reivindicada" que permitirá reducir la circulación de taxis en vacío.

Los taxistas: "Ya era hora"

"Desde 2016 llevamos detrás de esta 'app' 100% pública. Ya era hora. Enhorabuena al sector por su incansable lucha", ha apuntado Élite Taxi en un comunicado.

También ha advertido a los taxistas de que "no es suficiente con conseguir decretos para frenar a las VTCs de plataforma". "Si no somos capaces de dar respuesta a oportunidades como esta, no podremos avanzar como sector hacia un futuro que nos exige cambios y dar respuesta a los usuarios", ha añadido.