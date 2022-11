Ibai Llanos vuelve a comenzar su reto físico más motivado que nunca: "Necesito un cambio, he llegado a engordar 80 kilos"

El físico de Ibai Llanos es algo que ha ocupado más importancia en su carrera de la que debería. Los comentarios sobre su peso y las innecesarias peticiones de que se ponga a dieta han pasado factura al streamer más de una vez. Por eso, en numerosas ocasiones ha compartido su deseo de comenzar a hacer ejercicio, sin después llegar conseguir nada. Sin embargo, esta vez es diferente.

Este pasado lunes 31 de octubre, el vasco ha anunciado que hace unos días que ha vuelto a hacer ejercicio, convirtiendo su cambio físico en su primera prioridad, "junto con KOI y el streaming".

Según ha explicado en directo, contará con la ayuda del entrenador físico de KOI, Valentín, que le guiará durante todo el proceso que, de momento, no tiene fecha de duración.

Hoy 31 de octubre de 2022 empiezo mi cambio físico.



He fallado setenta veces intentándolo teniendo todos los medios disponibles pero me la suda. Lo seguiré intentando.



Mucho ánimo a todos los que estáis buscando un cambio en vuestra rutina/físico. VAMOS QUE SE PUEDE COJONES. — Ibai (@IbaiLlanos) October 31, 2022

Para dar contexto, Llanos ha reconocido que él siempre fue una persona delgada cuando era adolescente. "Hacía mucho deporte", ha comentado, hasta que con 16 años tuvo un esguince y empezó a coger peso.

"He ido cogiendo pesos de manera progresiva", ha reconocido: "He llegado a engordar 80 kilos porque coger peso es una cosa muy fácil. Hay gente que se piensa que me tengo que comer mucho, pero es que hago ejercicio y sigo engordando. Ha sido un proceso de 8, 10 años de coger peso".

En este tiempo ha aprendido a quererse a sí mismo y ahora intenta seguir mandando el mismo mensaje de cuidado a sus seguidores, motivado a cambiar su físico por las razones correctas.

"Estoy en un punto que necesito un cambio", ha revelado: "Todos tenemos nuestros procesos, no sé qué me ha ocurrido, pero siento que es la primera vez y la ocasión que más cambio de conciencia he tenido".

@ibaillanos El mayor reto de mi vida (Parte 2 y última) ♬ sonido original - Ibai

La motivación, la constancia, la falta de tiempo... muchas veces ha fallado en conseguir sus objetivos físicos, a pesar de haber alcanzado a perder hasta 15 kilos. "Ahora estoy absolutamente concentrado", ha reconocido: "No es un reto de tiempo, no quiero estar fuerte, no quiero ser el más guapo del mundo, quiero tener disciplina y sentirme bien conmigo mismo".

Eso sí, avisa que "a lo mejor en un mes lo he mandado a la mierda, con todo a mi favor. Y lo volveré a intentar y me la pelará, porque no tengo prisa con absolutamente nada, no estoy en una contrarreloj".

Consciente de la importancia de su figura y su decisión, va a intentar ser transparente con sus seguidores en una serie de YouTube. "Solamente pensando a cuantas personas puedo motivar, es algo que voy a hacer al 100%. Y, además, que si lo acabo consiguiendo va a ser un documental audiovisual que cuando lo vea lloraré".

Un emocionante reto que sigue los pasos de The Grefg o de Alexelcapo, alguno de los streamer que han presumido de su cambio de vida en los últimos meses y que no han dudado en mandar ánimos a su compañero.

Me hace muy feliz leer esto, tanto que si lo consigues y quieres que nos peguemos en una velada ahí me tendrás. Ánimo Ibai, lo vas a conseguir. 💙 — Grefg =) (@TheGrefg) November 1, 2022

Si fallaste 70 veces te levantas 71.



Lo bueno de esto es que puedes caer muchas veces que solo tienes que hacerlo bien una.



Da igual lo que pase, da igual lo que digan, simplemente no te rindas. — Alexelcapo (@EvilAFM) October 31, 2022

Año 2024, Auron vs Ibai. En la luna.



Votos a favor? https://t.co/Pp9NZECJxp — Ibai (@IbaiLlanos) November 2, 2022

Incluso AuronPlay, emocionado, ha asegurado que si consigue seguir así durante más de un año, se enfrentará a él en un combate de boxeo de La Velada del Año 4.