Sánchez rechaza tener la culpa del bloqueo de la ley de vivienda y pone la pelota en el tejado de sus socios: "El Gobierno ha cumplido"

El PSOE eleva el tono ante las críticas de sus socios parlamentarios por el bloqueo de la ley de vivienda, que lleva meses varada en el Congreso porque el Gobierno y sus aliados no se ponen de acuerdo en lo profunda que debe ser la intervención del mercado del alquiler. Este miércoles, EH Bildu volvió a exigir al presidente Pedro Sánchez que acelere y "decida si quiere o no aprobar" tanto esa norma como la derogación de la ley mordaza antes del final de la legislatura. Y Sánchez, en un tono más duro que el que emplea habitualmente, espetó que el Gobierno ya "ha cumplido" presentando proyectos en el Congreso, y recordó que "ahora corresponde a los grupos parlamentarios" aprobarlos.

El momento en el que se produjo el intercambio de este miércoles no es uno cualquiera, ya que el Ejecutivo se encuentra negociando con ERC y EH Bildu su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y, precisamente, el desbloqueo de la ley de vivienda y de la ley mordaza es uno de los principales objetivos de ambas formaciones de cara a esas conversaciones. De hecho, los dos partidos se han aliado con Unidas Podemos para presentar cuatro enmiendas a las cuentas que, entre otras cosas, plantean la regulación de los precios de los alquileres de todas las viviendas en zonas que se consideren de mercado tensionado.

Esta medida es, a grandes rasgos, la misma que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu llevan meses defendiendo en la tramitación de la ley de vivienda, y supone uno de los grandes escollos que está bloqueando la tramitación de la norma. El texto que salió del Consejo de Ministros incluye una regulación más superficial que no obligaría a los pequeños propietarios a rebajar el precio de sus alquileres, sino tan solo a congelar los precios, con incluso un margen para elevarlos hasta un 10% en algunos supuestos. Y, tanto para el ala morada del Ejecutivo como para sus aliados nacionalistas, esta redacción se queda muy corta.

De ahí que, este miércoles, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, acusara a Sánchez de negarse a "avanzar y aprobar" tanto la ley de vivienda como la derogación de la ley mordaza o la ley trans, las tres varadas en su tramitación parlamentaria. "No hay mucho tiempo ya, ha llegado el momento de que decida si quiere o no aprobar estas leyes en los términos que prometió", espetó Aizpurua al presidente, al que dijo que tanto la ley de vivienda como la nueva ley de seguridad ciudadana "son dos cuestiones básicas para un gobierno que se dice progresista". "No aprobarlas hipotecará el futuro de miles de personas y, posiblemente, también el suyo y el de su Gobierno", advirtió.

Habitualmente, estas reclamaciones son respondidas por Sánchez con diferentes variantes de la fórmula que también empleó este miércoles: "Estamos avanzando en derechos y libertades y vamos a cumplir con nuestra agenda legislativa", es decir, que las leyes se aprobarán antes de que termine la legislatura. Pero este miércoles, además, el presidente afiló el colmillo y dejó caer que "el Gobierno ha cumplido" presentando los proyectos al Congreso después de largas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, "y ahora es los grupos parlamentarios a quienes corresponde tramitar todas esas leyes".

"A lo mejor no es que el PSOE esté bloqueando"

Los socialistas llevan semanas trasladando en público y en privado que no están dispuestos a negociar con Unidas Podemos ningún cambio en el borrador de la ley de vivienda, ya que el texto que salió del Consejo de Ministros fue consensuado después de un año de conversaciones que cristalizaron en un proyecto que, para los morados, se queda corto, pero que incluye un mecanismo de regulación de precios del alquiler que el PSOE no quería inicialmente introducir. Sánchez sí está dispuesto a hablar con ERC y EH Bildu, pero este miércoles dejó caer que los nacionalistas están siendo inflexibles con sus reclamaciones.

En este sentido, el presidente espetó a Aizpurua que "a lo mejor no es que el PSOE esté bloqueando, sino que no encontramos un punto de encuentro con el resto de grupos". "Y eso no significará que seamos menos de izquierdas de ustedes", señaló Sánchez, que afirmó que "decirle a este Gobierno que no cumple con su hoja de ruta de protección de los derechos es una crítica que no se corresponde con la realidad". "Cuestión distinta es que a lo mejor no coincidimos con la aproximación que ustedes tienen a la seguridad ciudadana, por eso tendremos que encontrar un punto intermedio con ustedes, pero en la ley de vivienda, la derogación de la ley mordaza y la ley LGTBI vamos a cumplir con nuestro compromiso: hacer leyes en beneficio de la mayoría social", zanjó el presidente.