Estados Unidos intentó evitar un 'asalto al Capitolio' en Brasil: advirtió durante meses a Bolsonaro de que no criticara las elecciones

Costó, pero casi dos días después de la victoria de Lula en las elecciones de Brasil, el hasta ahora presidente, Jair Bolsonaro, terminó por aceptar su derrota. No lo hizo de manera explicita. Ni felicitó a Lula. Pero este miércoles ante el Tribunal Supremo brasileño admitió que las elecciones habían terminado. En las últimas 48 horas nadie sabía si Bolsonaro negaría los resultados de las elecciones y animaría a sus seguidores a apoyarle; como ya estaba ocurriendo en varios puntos del país, que pedían abiertamente un golpe de Estado. Para la administración Biden este escenario era una posibilidad y, por ello, no solo se dio prisa en reconocer la victoria de Lula, sino que meses antes ya habían tratado de convencer a Bolsonaro de que no criticara el proceso electoral.

Según ha confirmado un artículo de Foreing Policy, altos funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Defensa, del de Estado y de la CIA han sostenido reuniones, llamadas e incluso visitas a Brasil con funcionarios brasileños. El objetivo era claro, evitar lo que ya ocurrió en enero de 2021 cuando Donald Trump negó los resultados de las elecciones estadounidense y eso provocó que una turba de seguidores asaltaran el Capitolio.

Este escenario podía estar sembrandose en Brasil. Bolsonaro ya había arremetido antes de que comenzaran las elecciones contra la justicia electoral, acusándola de no ser trasparentes. Además, cuestionó la supuesta inseguridad de las urnas electrónicas. Algo parecido ocurrió en el caso de Estados Unidos. Tiempo antes de realizarse las votaciones, el expresidente Trump había criticado la seguridad del voto por correo, dejando caer que se estaban manipulando.

Todo ello había hecho saltar las alarmas en su vecino americano, y Biden, cuya relación con Bolsonaro no era buena (entre otras cosas por la afinidad y amistad de este con el expresidente Trump), decidió mover ficha. Según recogió la agencia Reuters en mayo de este año, el director de la CIA dijo a altos funcionarios brasileños en una reunión en 2021 que el presidente Jair Bolsonaro "debería dejar de poner en duda el sistema de votación de su país antes de las elecciones de octubre".

Además, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE UU afirmó a Foreing Policy que "habían dejado claro a los funcionarios brasileños" que debían respetar los resultados, algo que, aseguró, "hacen con las elecciones celebradas en países de todo el mundo".

Según recoge este medio, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó Brasil también en 2021 para "reforzar la advertencia de que no socave las elecciones". Así mismo, en junio de este año, Biden le pidió lo mismo a Bolsonaro durante una reunión en la cumbre de alto nivel de las Américas en Los Ángeles.

Una felicitación exprés a Lula

Ante esto, desde que los resultados en Brasil arrojaron la victoria ajustad de Lula, el presidente Biden de apresuró en felicitar al presidente electo, reforzando así el reconocimiento internacional ante Jair Bolsonaro. Incidió además en su mensaje en la legalidad de las elecciones.

Aunque Bolsonaro no admitió los resultados en los primeros días (mientras una turba de seguidores cortaba carreteras en varias zonas del país), las muestras de apoyo a Lula llegaron de todas partes del mundo. Incluido Vladimir Putin, con quién mantenía una buena relación. Desde el secretario general de la ONU hasta países de todo el globo desfilaron para felicitar a Lula, que ya se ha reunido incluso con el presidente argentino, Alberto Fernández.

Estados Unidos parece haber capeado el temporal y ha tratado de evitar que un socio de Trump pudiera repetir la jugada en América del Sur. En el pasado los estadounidense habían dejado en la región un reguero de intervenciones militares y de la CIA, apoyando golpes de Estado en la zona (incluido el de Brasil en 1964). Aunque no sepamos con claridad hasta que punto ha sido clave la presión, en esta ocasión parece que la diplomacia ha intentado intervenir para evitar que esto ocurriera. Y evitar así que se mantuviera en el poder a una persona ajena a su intereses.