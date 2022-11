La nueva vida del paparazzi Miguel Temprano, despedido como colaborador del corazón y padre a los 58 años: "Encontré el equilibrio"

Como él dice, es uno de los más antiguos de la prensa del corazón. "Quedan pocos veteranos y soy de la vieja escuela", asegura en una entrevista a la revista Semana. "La vida me ha hecho disfrutar, y yo lo he hecho, y mucho, con mi trabajo como periodista del corazón".

"Tras este retiro que estoy teniendo -tras ser despedido como colaborador de televisión, añade la revista- he conseguido hacer todo lo que me gustaba, aunque sea con 58 años. ¡Incluso he vuelto a ser padre y estamos superfelices!", desvela.

En efecto, en esta entrevista Miguel presenta públicamente a su nueva familia, formada por su mujer, la abogada Cristina Parejo, y a la hija que tienen en común, Candela, que solo tiene un añito. "Ha sido muy deseada por los dos, ha traído mucho amor y me está haciendo disfrutar de la vida y de todo", narra.

Divorciado en dos ocasiones, el fotógrafo tiene una hija de 19 años, fruto de otra relación, que, por cierto, quiere ser periodista deportiva. Ella, cuenta Miguel, "está encantada con la enana": "Todos los días hacemos videollamada y se llevan de maravilla".

De su despido, cuenta: "Cuando te echan de un sitio por la puerta trasera, estando de baja por paternidad, ese despido es completamente ilegal. Pero no me voy a molestar en denunciar, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio".