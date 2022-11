'Fiesta' protege a Rafa Mora y censura unas comprometidas fotografías "pasado de copas": "No queremos destruir su imagen"

Fiesta se emitió este marte de forma excepcional por ser día festivo. Nada más comenzar el programa, Emma García re reunía con la dirección del programa junto a Teresa Bueyes, abogada, ya que habían recibido unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de uno de los programas de Mediaset.

La abogada tuvo que abandonar el programa para consultar con el equipo de abogados de Mediaset si emitían o no las imágenes. Mientras, la presentadora reaccionaba a las mismas: "No es algo positivo y a mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva. He entrado con angustia hoy al ver las imágenes", opinó.

Más tarde, emitían el veredicto de lo que había acordado el programa. "El dictamen final al que hemos llegado es que no se van a divulgar estas fotografías. No queremos destruir la imagen de esta persona, porque creemos que cinco minutos en la vida de una persona no representan el todo. Esto sería destruir literalmente a una persona y, creo, debe ser él o ella quien dé la conformidad para emitirlas", aseguraba Bueyes.

Pasados unos minutos, ya con el plantel de colaboradores dispuesto, desvelaron el nombre del tertuliano. Se trataba de Rafa Mora, según desveló Sergio Garrido, dueño de las imágenes en cuestión.

Iván González, amigo del valenciano, se puso en contacto con él. "Está preocupado, pero más que nada por su familia, porque se imaginan lo peor". "Si tú lo ves y no conoces la historia, las imágenes dan pena", explicó Iván, a lo que García añadió que "se hace daño a sí mismo y a nadie más, y no es nada delictivo".

Las imágenes mostrarían al tertuliano "pasado de copas" durante una salida nocturna. "Se había tomado un par de copas de agua con misterio. Él nunca se ha sentido así, se sentía muy raro y no descarta que le echaran alguna sustancia que le sentó mal", desveló González.