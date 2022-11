La advertencia de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique por su docuserie: "Yo no soy muda, si él habla... No tengo miedo"

Ahora que las docuseries están de moda, Jesulín de Ubrique se ha sumado a la fiebre y protagonizará en la que hablará de su vida. En ella, hablará sobre sus inicios en el mundo del toreo, cómo fue su relación con Belén Esteban y su posterior ruptura, así como su matrimonio años después con Maria José Campanario.

Sin embargo, hace unos días se supo que, en la negociación con la productora, el torero ha dejado claro que no quiere exponer nada acerca de la relación que tiene con Andrea Janeiro, la hija que tiene en común con la colaboradora de Sálvame.

Belén Esteban reaccionó desde el programa a todo lo que se especula sobre este documental, y dejó claro que entiende que lo haga, no lo critica, pero también dejó claro que, si hablan de ella, no se va a callar.

"Yo no soy muda, si él habla...", dejó en el aire. "Pero de mi persona, ¡eh!", dijo rotunda. "Mi familia no ha contestado nunca a nadie. Y lo que nos une, menos".

"Sabéis que hace años que no hablo de esto", recordó la de Paracuellos. "Dirán que me callo porque tengo miedo. No tengo miedo, lo que tengo es amor a una persona de la que no se puede hablar", explicó la empresaria, en referencia a su hija.