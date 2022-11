Marta Sánchez, "orgullosa" de su versión del himno de España: "Asociarlo a la derecha es una paletada. Me paran y me dan las gracias"

Marta Sánchez visitó La Roca, el programa que presenta Nuria Roca cada domingo en laSexta, donde fue preguntada por su versión del himno de España y todo lo que generó después.

Según reconoció la cantante, no se metió en un charco, como coloquialmente se suele decir, sino en "un océano". "En un océano maravilloso que defiendo a capa y espada, porque creo que es de las cosas que más orgullosa estoy de lo que he escrito en mi vida", señaló.

"Creo que la gente que tenga problemas con escuchar un himno cantado con letra de un artista tiene que hacérselo ver", expresó Marta, que defendió que el himno "es la canción que nos representa a España y es apolítico. El asociar el himno a la derecha es una paletada de hace décadas, está ya muy pasado", señaló rotunda.

Para la artista, el himno sí que debería tener letra porque, aseguró, "el 'la la la' es un poco justo". "Yo no estoy imponiendo mi himno, lo he hecho como una carta de amor a mi país".

Así, contó cómo surgió la idea de escribir este himno. "Estaba limpiando mi jardín en Miami y echando de menos España y se me ocurrió que podía cantar el himno, pero el 'la la la' no me valía, y por eso le hice yo una letra".

"Jamás pensé que se iba a montar semejante lío", afirmó la cantante sobre la polémica surgida a raíz del himno. "Tuve que atender cincuenta entrevistas". Además, dijo que no se arrepiente de ello y que lo cantará hasta que le dé la gana: "Me paran y me dicen: 'gracias'".