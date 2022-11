La importante lección de fortaleza de Adriana en 'Got Talent' se lleva el pase de oro de Santi Millán

Telecinco emitió este martes 1 de noviembre una nueva entrega de audiciones de Got Talent. Una de las actuaciones de las que se pudo disfrutar en el programa fue la de Adriana.

Esta mexicana de 43 años, que nació sin brazos, lanzó un mensaje de positividad y alegría al enseñar cómo se desenvuelve a lo largo del día y cómo ninguna tarea se resiste a su anomalía. "Mi misión es decirle al mundo que las limitaciones están en nuestra mente y que todo es posible", anunció, pletórica.

Después, comenzó a narrar su historia: "Déjenme decirles que yo nací así. Para mí, la vida ha sido un reto desde el día uno, pero me entrego a la libertad de poder hacer las cosas con los pies, que para mí ha sido fascinante. Una discapacidad solo es una característica física con la que tenemos que aprender a vivir", defendió.

"Nací con un gran entusiasmo para construir la felicidad", añadió Adriana, mientras hacía cosas como enhebrar una aguja o servirle un té a Risto que se han tomado juntos. "Ella con los pies es más hábil que yo con las manos", bromeó el presentador, Santi Millán.

Tanto el público como el jurado se pusieron en pie para aplaudir la actuación cuando terminó. "Menuda lección. El placer y el honor son míos, te tengo que dar las gracias por la lección que nos has dado a todos con tu actuación", dijo el publicista.

Por su parte, Paula Echevarría dijo que "sobraban las palabras" y que la mexicana tenía "un valor incalculable". Edurne recalcó que la artista era "un ejemplo a seguir" y Dani Martinez se mostró agradecido con la "lección de vida" que acababa de recibir.

"Hay una cosa que has dicho: 'esto se trata de dar y no de recoger'. Tú has sido muy generosa con nosotros y tenemos que intentar compensarlo, darte un poquito también. Creo que te lo mereces", dijo Santi Millán justo antes de anunciar que Adriana sería la destinataria de su pase de oro individual.