José Sacristán, en 'El Hormiguero': "Nunca he hecho un casting para una película"

José Sacristán fue el invitado de este martes de El Hormiguero. El actor acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, 13 Exorcismos, que llega a los cines el próximo 4 de noviembre.

La película cuenta como unos padres desesperados por el siniestro comportamiento de su hija piden ayuda a uno de los exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoniacas.

El invitado comentó con el presentador que la reciente inauguración de una calle con su nombre y de una estatua en el cine de la localidad de Chinchón.

Y para celebrarlo, Sacristán le llevó un regalo a Motos, unos ajos finos del municipio madrileño: "Es muy especial para mí", reconoció el invitado.

"Yo digo que no me gustan, pero, realmente es a mi mujer a la que no le gustan. Dice que a los que los comen les huelen los poros", explicó el valenciano.

El actor lleva 70 años en la profesión, y a sus 85, Sacristán no se plantea retirarse de su trabajo. Motos desveló un dato sorprendente de la carrera del actor: "¿Es verdad que nunca has hecho un casting?".

El intérprete confirmó lo que había dicho el valenciano: "No, nunca, y a estas alturas no creo que me lo hagan...".