Fue en febrero cuando Miguel Lago, uno de los rostros emblemáticos de Todo es mentira, dejó el programa presentado por Risto Mejide tras alegar que "las últimas semanas habían sido difíciles". Pero ahora, el cómico ha profundizado más en los motivos de su marcha.

Recientemente, después de dejar Mediaset, dio el salto Atresmedia y ahora se le puede ver como colaborador de El hormiguero, por lo que está más feliz con su presencia más puntual en televisión mientras lo compagina con sus espectáculos de humor.

Aun así, asegura que solo tiene "agradecimiento a Mediaset", del cual halaba su modelo de negocio, tanto del grupo de comunicación como de Paolo Vasile. "Si has sido líder durante 20 años en lo tuyo es que no lo has hecho nada mal", declara Miguel Lago a El Español.

Sin embargo, no tuvo otro remedio que marcharse de Todo es mentira. "Después de tres años y 800 programas, ya no podía más. La presión de un programa diario de corte político y tan polémico genera un desgaste enorme", comenta. "Afecta. Los insultos afectan, esa presión cada tarde afecta".

Miguel Lago considera que la repercusión del programa terminó por afectarle. "Me sentí injustamente tratado en muchos aspectos, porque yo me limitaba a hacer bromas del tema que tocara, sin posicionamiento real", sostiene. "Yo he estado muy a gusto con todos los compañeros. Con lo que no podía era con lo que se generaba".

"Nadie se va de la tele con un contrato cojonudo. Yo me fui a mi casa", añade. "Es que ya no era feliz. Esto dura muy poquito y tenemos que estar felices. Y me fui a mi casa, además, mal, diagnosticado con un trastorno ansioso-depresivo. Hecho polvo".

"Venía de atrás. Esto no te da de un día para otro", opina. "Es una olla a presión que de repente un día explora [...] El momento de pedir ayuda profesional para mí vino cuando tuve una sucesión de ataques de pánico".

Además, en declaraciones al citado medio, sostiene algo "muy sencillo": "No iba feliz a trabajar. Me fui a mi casa, me equilibré otra vez y al tiempo tuve la enorme fortuna de que me llamaran de un trabajo nuevo, de El hormiguero, y soy feliz".

"Todo ayuda. No quiero ponerlos en contraste, pero soy muy feliz, y es que son una pasada, no te lo crees el ambiente que tienen allí y cómo se portan los unos con los otros. Son una familia", añade Miguel Lago y asegura que ahora está "mejor que nunca".