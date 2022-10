Pablo Motos hace 'spoiler' de 'Historias para no dormir', la serie de Mina El Hammani

La actriz Mina El Hammani fue la invitada de este lunes en El Hormiguero, donde presentó a segunda temporada de la serie Historias para no dormir, que está disponible en Amazon Prime Video desde el 28 de octubre.

La madrileña participa en el tercer episodio, titulado La Pesadilla, y Pablo Motos destripó parte de la trama del capítulo nada más comenzar la entrevista: "Tu personaje es una vampira".

Inmediatamente, la invitada exclamó: "¡Pablo, me has hecho spoiler!". Habiéndose develado un dato tan importante de su personaje, la invitada añadió: "Lua es una chica que vive en un pueblo y es la heroína de esta historia".

"Vive entre dos mundos y de repente hay ciertos asesinatos y todo el mundo habla de un retornado. Al final hay un personaje, que solo por el hecho de ser negro, el pueblo lo culpa directamente a él", añadió.

El Hammani comentó que pensaba que, tras hacer una producción de terror, podría ver películas de miedo sin problema: "Pero me he dado cuenta de que no", admitió.

Mina El Hammani, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"¿Qué te pasaba con los colmillos?", quiso saber el presentador una vez que había descubierto que el personaje de su invitada era una vampira: “Lo pasé bastante mal, porque me da mucho asco tener cosas pegadas en la boca. Me daban arcadas”.

Con los miedos y terrores como telón de fondo, Motos le preguntó si tenía alguna pesadilla recurrente: "Soy la típica que se acuerda de todos los sueños que tiene, hay uno que se repite siempre, me persigue un toro, no llega a embestirme, pero me persigue". "

Y añadió que "he tenido tres parálisis de sueño y en una lo pasé muy mal porque vi que no me levantaba. Además, había una sombra”, recordó la actriz.

La invitada también recordó lo que le sucedió al acabar el rodaje de El Príncipe: "Antes de ser actriz hice mucha figuración en la primera temporada de la serie de Telecinco".

"Trabajaba como figurante y cuando en la segunda temporada me dieron el personaje, estaba muy ilusionada, fueron nueve meses de trabajo. Lo disfruté muchísimo, además, me estaba formando al mismo tiempo", aseguró.

"Pero terminé el rodaje y el teléfono no sonó durante un año. Es verdad que fue lo mejor que me pudo pasar, entender de qué va esta industria con 21 años", explicó la actriz.

El valenciano le preguntó si llegó a pensar en dejarlo: "Nunca, yo miraba siempre el plan B, la hostelería, para seguir con mi carrera. Para mí fue maravilloso estar un año en un bar porque luego me dieron el personaje en Servir y proteger que trabajaba en un bar y me vino muy bien saber llevar la bandeja", respondió la actriz.

Pero la intérprete madrileña con ascendencia marroquí comentó lo que le había sucedido en otra exitosa serie, Élite: "Sufrí amenazas de muerte, sí. Fue todo muy rápido", rememoró la invitada.

"Fue con el boom de la serie de Netflix, el personaje me encantaba y lo disfruté muchísimo. Pero cuando vi que las amenazas no iban contra mí sino hacia mi familia… Me dio miedo, obviamente", comentó.