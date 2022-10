La mujer de Antonio Resines revela el diagnóstico del actor tras su segundo contagio de Covid-19: "Esta vez ha sido un trancazo"

Antonio Resines se ha contagiado de Covid-19 por segunda vez. Esto le ha impedido acudir a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) donde iba a recoger la Espiga de Honor a toda su trayectoria.

Afortunadamente, esta recaída ha sido leve. La primera vez que el actor contrajo coronavirus se llegó a temer por su vida, puesto que permaneció ingresado en el hospital casi dos meses por una neumonía bilateral.

"Sí, soy yo. Este tipo con aspecto avejentado y con esta voz extraordinaria, soy yo. Es verdad que he tenido Covid, pero ya está. Quería agradecer este premio, no lo he podido recoger porque no debo, no es que no pueda, es que no debo", aseguró en el discurso que ofreció para los Premios Nacionales de Hostelería, donde también ha sido galardonado.

▶️ Antonio Resines agradece el Reconocimiento a los Clientes



👏Patrocinado por @elpozoalimenta#PremiosHosteleria2022 pic.twitter.com/Pfqvhh1o9c — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) October 28, 2022

Asimismo, su mujer, Ana Pérez-Lorente, ha comentado a los medios el actual estado de salud de su marido para despejar las dudas que puedan quedar.

"Esta vez ha sido un trancazo. Han dicho que estaba ingresado, pero no, es negativo ya", declara la directora de cine. Seguidamente, comenta que el doctor de su marido le dijo que "iba a ser un catarro y que no iba a pasar de ahí".

Y así ha sido. Aunque, por precaución, Resines ha estado encerrado en una habitación y ambos han estado separados. "Yo no lo he cogido, pero está fenomenal y no ha cogido miedo", afirma Pérez-Lorente.

Por último, confirma ante los micrófonos de Europa Press que el actor se reincorpora el martes a la grabación de la serie Sentimos las molestias, en la que lleva trabajando desde principios de año.