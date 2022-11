El PSOE quiere rebajar el permiso de cuidados de 7 días que acordó con Podemos e impide tramitar la ley de familias en el plazo previsto

Nuevo retraso en el proyecto de ley de diversidad familiar, que está dando muchos más problemas de los previstos antes siquiera de comenzar a tramitarse. Con la ausencia del texto en el Consejo de Ministros celebrado este lunes, el Gobierno ha incumplido el pacto que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos hace unas semanas para que el proyecto empezara a tramitarse antes de que acabara octubre. Y eso ha ocurrido porque los socialistas están presionando para rebajar dos de las medidas clave que, según los morados, ya estaban pactadas: el permiso para que los trabajadores cuiden a familiares durante siete días al año y la posibilidad de que las familias monoparentales puedan disfrutar de ocho meses de baja por maternidad y no solo de cuatro.

Con el nuevo retraso en el inicio de la tramitación, la ley de familias suma su segundo aplazamiento con respecto a los plazos inicialmente previstos, ya que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció el pasado mayo que la norma se aprobaría en primera vuelta en Consejo de Ministros en septiembre, algo que no ocurrió. De hecho, Derechos Sociales se quejó durante meses de que tenía el texto listo para comenzar a tramitarlo y que, si eso no ocurría, era por los reparos que ponía el ala socialista del Gobierno a algunas de las medidas contenidas en la ley.

No obstante, Unidas Podemos y el PSOE consiguieron desbloquear la norma después de meses de parálisis durante la negociación para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que ahora se encuentra en el Congreso. Una de las condiciones de los morados para suscribir este texto fue que la ley de familias empezara a tramitarse antes del final de octubre. Y, además, se pactó que la norma incluyera tanto la extensión de la ayuda de 100 euros al mes a las madres sin trabajo remunerado como la puesta en marcha de un permiso para el cuidado de familiares y la posibilidad de que las familias monoparentales pudieran duplicar su permiso de maternidad, si bien Unidas Podemos tuvo que renunciar a aspiraciones como ampliar a seis meses dichas bajas.

Sin embargo, octubre ha terminado y la ley de familias no ha empezado aún a tramitarse con su aprobación en primera vuelta en Consejo de Ministros. Pese a que el texto final parecía acordado, el ala del Gobierno de Unidas Podemos denuncia que el Ministerio de Hacienda quiere rebajar la duración del permiso de cuidados y se opone a que las madres que tienen hijos solos puedan disfrutar de ocho meses de baja, algo que para los morados es inasumible porque, aseguran, se trata de dos compromisos ya asumidos durante la negociación de Presupuestos.

En este sentido, la semana pasada el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez, denunciaba el "bloqueo" que, a su juicio, está ejerciendo el PSOE sobre una ley de familias que, dijo, debe aprobarse "en los términos pactados" y "sin rebajas", y también señalaba que "la ley no puede dejar fuera a los empleados públicos". No obstante, el portavoz morado aseguraba que las diferencias con Hacienda no eran "insalvables" y se mostraba confiado en que la norma pudiera echar a andar antes del final de octubre, algo que finalmente no ha ocurrido.

Hacienda se remite a la directiva de la UE

Pese a este nuevo retraso, los morados han decidido desde entonces mantener un perfil algo más bajo para evitar perjudicar la negociación con el PSOE. Y Hacienda, por su parte, se limita a responder que, junto a los Presupuestos, "se negoció y acordó la transposición de la Directiva UE 2019/1158 sobre conciliación, la ampliación de la actual deducción por maternidad en el IRPF [la ayuda de 100 euros por hijo menor de tres años] y la equiparación de los beneficios de las familias numerosas a las monomarentales con dos hijos".

Esa respuesta, pese a parecer parca, contiene sin embargo algunas claves del choque entre PSOE y Unidas Podemos. La directiva a la que hace referencia Hacienda establece que, en todos los Estados de la UE, "cada trabajador debe tener derecho a disfrutar de un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año", frente a los siete que Unidas Podemos asegura que pactó con los socialistas.

La directiva, no obstante, también señala que sus disposiciones son "requisitos mínimos", y ofrece expresamente a los Estados "la posibilidad de introducir o de mantener disposiciones más favorables a los trabajadores". Y ese precepto es al que se agarra Unidas Podemos para asegurar que el permiso de siete días por año -que asegura que ya pactó con el Ministerio de Hacienda- es perfectamente viable y respeta la directiva de la UE.

La posibilidad de que las familias monoparentales puedan disfrutar de ocho meses de permiso de maternidad o paternidad en lugar de los cuatro que corresponden a cada progenitor cuando son dos está más abierta a la interpretación, puesto que la medida no está recogida en la directiva de la UE. Según Unidas Podemos, el PSOE argumenta que las mujeres que crían solas a sus hijos -que conforman la mayoría de las familias monoparentales- podrían verse perjudicadas en el mercado laboral si gozaran de un permiso de ocho meses. Pero los morados rechazan este argumento porque, aseguran, lo pactado es que estas trabajadoras puedan derivar parte de sus permisos a familiares de hasta segundo grado, como abuelos o tíos del recién nacido.