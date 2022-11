Miguel Barrachina: "Pedimos reprobar a Bravo por mentir, no avisar al tren de Bejís y no cumplir con los técnicos"

El pasado 16 de agosto, un tren de la línea València-Zaragoza con cerca de medio centenar de pasajeros a bordo se vio envuelto en medio de las llamas del incendio que arrasaba los montes del interior de la provincia de Castellón a la altura de la localidad de Bejís. El pánico desembocó en la apresurada huida de varios viajeros, algunos de los cuales resultaron heridos por quemaduras o intoxicados por el humo. Dos meses y medio después, el PP sigue pidiendo respuestas y una investigación oficial que, de momento, solo ha abierto un juzgado. El diputado Miguel Barrachina pone voz a esas reclamaciones.

¿Qué claves quedan por despejar sobre el incidente del tren del incendio de Bejís?Queda por saber por qué si en los anteriores incendios la consellera Gabriela Bravo se jactaba de haber avisado en cuatro minutos a Adif ahora la empresa todavía está esperando que alguien le llame para decir que hay un incendio en esa zona. También queda por saber por qué teniendo Bravo competencias exclusivas en el 112, en Emergencias y en extinción de incendios, no se produjo el aviso. Si no lo sabemos, a día de hoy podrían seguir saliendo trenes y ser conducidos hacia un incendio.

La pericia de la maquinista evitó una catástrofe.Hubo un error que felizmente no fue una catástrofe porque la maquinista decidió parar y posteriormente hacer marcha atrás en una operación muy arriesgada en una zona de vía única. Fue un daño muy grande para algunas personas, una de ellas aún hospitalizada, con graves quemaduras para tres pasajeros y hasta 20 heridos leves.

¿Cuáles son los motivos para presentarla?La pedimos por impagar a los técnicos de Emergencias las horas extra por las tardes, por mentir en Les Corts y por no avisar. Nunca un tren en España, y de hecho lo he preguntado, se envió a un incendio, y creo que en ningún lugar del mundo. Esto debe corregirse. No la queremos reprobar por el incendio ni por sus consecuencias. Incendios va a haber siempre, desgraciadamente, y consecuencias, mejores o peores, también.