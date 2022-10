El músico Cormac Roth, hijo del actor Tim Roth y de la exdiseñadora de moda Nikki Butter, ha fallecido a los 25 años a causa del cáncer que le diagnosticaron en noviembre de 2021.

La familia envió un comunicado a Variety con el que confirmaron la triste noticia: "Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac era también la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo mucha felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban".

"El dolor llega en oleadas, al igual que las lágrimas y las risas, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos", declararon. "Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Hace poco que es un hombre. Le queremos. Le llevaremos con nosotros allá donde vayamos".

Cormac Roth, graduado en la universidad de artes Bennington College, era guitarrista, compositor y productor musical. El hijo del galardonado actor, conocido por proyectos como Reservoir Dogs, Pulp Fiction, El increíble Hulk o She-Hulk, anunció el pasado mes de julio que tenía cáncer.

"En noviembre de 21 me diagnosticaron un cáncer de células germinales en fase 3. Desde entonces he estado luchando contra él a diario", escribió. "Quimio, quimioterapia a altas dosis, medicación, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc".

"Se llama coriocarcinoma, es raro [...] Me ha quitado la mitad de la audición, 27 kilos de peso, mi confianza", explicó en su día. "Si tú o un ser querido estáis afectados por el cáncer, por favor, no dudéis en pedir ayuda porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra. Os quiero a todos y aseguraos de hacer las cosas que os gustan. La vida es corta. Es un caos. Y nunca sabes cuándo te va a tocar a ti. Estad bien e id al médico. Que le den al cáncer".