Manu Baqueiro continúa su andadura en MasterChef Celebrity, que, tras la repesca del pasado programa, este lunes emite una nueva entrega. Los seguidores de Amar es para siempre están más que acostumbrados a verlo, pues lleva en la serie desde 2005, pero este es, sin duda, su reto más diferente en televisión.

"Ni mis compañeros ni yo nos dedicamos a esto profesionalmente y es un riesgo que da mucho vértigo pero, a la vez, te hace sentir muy vivo", alabó el actor de 44 años en una entrevista con Pronto. "Me encanta la gastronomía e intento hacerlo lo mejor que puedo y demostrarme que soy capaz de cocinar y sacar platos dignos".

Obviamente, pocas cosas en este talent son sencillas, y lo que más difícil le parece al intérprete es meterse en algo que no es su profesión. "También me pone muy nervioso trabajar a contrarreloj, con el tiempo medido. ¡Incluso más que el jurado!", añadió.

En el concurso de RTVE se demuestra que Manu Baqueiro está haciendo grandes amigos, además de con Fernando Andina, con el que ya tenía relación. Pero, tal y como declaró, está descubriendo a otros compañeros como María Zurita, Isabelle Junot, Nico Abad, Patricia Conde y María Escoté, con quienes tiene una "conexión brutal". "Hago planes y quedo para comer", aseguró.

Tras MasterChef Celebrity, el actor habló con la citada revista sobre si se ve repitiendo en otros programas de televisión, y parece que tiene claro dónde le gustaría estar y dónde no: "Nunca me vería en Supervivientes, pero sí en El desafío, porque me encanta el deporte, las pruebas que hacen y creo que es un programa muy blanco y entretenido".

Sin embargo, no opina igual de Tu cara me suena. "Canto lo justito, no sé si me vería. Antes tendría que formarme en canto. Toco la guitarra, pero no creo que diera el callo para estar ahí y tampoco quisiera quitarle el puesto a ninguna persona que seguro que lo haría mejor", añadió.