El Consell aumenta un 6,8% la inversión en los Presupuestos de 2023 y la oposición le afea que son "electoralistas" y "disparan" la deuda

El anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2023 asciende a 28.438 millones de euros, un 1,7% más que en 2022. La inversión pasa de los 20.716 millones de 2022 a los 22.115 millones de 2023, un 6,8% más. Así lo han avanzado la vicepresidenta, Aitana Mas, y el conseller de Hacienda, Arcadi España, en rueda de prensa tras el pleno del Consell extraordinario de este lunes. Por su parte, la oposición en Les Corts ha cargado contra el proyecto del Consell al calificarlos de "electoralistas" y mantener que "disparan" la deuda y con los que el Gobierno valenciano gasta "más y peor". Por contra, desde el Botànic se defiende que las cuentas demuestran la "rigurosidad", "estabilidad" y "cohesión" del Ejecutivo autonómico.

Mas ha defendido que el "primer presupuesto del tercer Botànic" pone "en el centro a las personas sin dejar a nadie detrás". Según España, con estas cuentas "el Consell lanza un mensaje de estabilidad en una situación de incerteza" para avanzar en la recuperación de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, la lucha contra las de la invasión de Rusia a Ucrania y la falta de financiación autonómica.

En total, hay 22.040 millones de inversión social, un 83,18% del presupuesto. Esto supone 50,2 millones de euros diarios en gasto social, 3,7 millones más que en 2022. Cada 24 horas, la Generalitat destina 22,6 millones a Sanidad; 18,3 a Educación; 6,3 a Igualdad y Políticas Inclusivas; 1,9 a Trabajo y 1,1 a Vivienda. Todos los departamentos obtienen mayor inversión que en 2022.

Aitana Mas ha señalado que, como consellera de Igualdad, está "satisfecha entendiendo el contexto y el acuerdo", aunque como a todos le gustaría que el aumento fuera "de un 200%". En todo caso, ha considerado que los números "refuerzan tres patas fundamentales" de su área: la red joven, la consolidación de la Renta Vital de Inclusión y la equiparación salarial del personal del concierto social, que es "una cuestión de justicia". Por otra parte, ha confiado en que la Comunitat reciba en esta ocasión lo que le corresponde del Estado para la atención a la dependencia.

Sanidad vuelve a ser el departamento con un mayor presupuesto, con 8.258 millones de euros, el 29% del total. La deuda vuelve a ser el segundo departamento que más fondos se lleva, pero menos que en 2022: se destinan 6.607 millones, un 10,8% menos que los 7.406 que hubo el año pasado.

Educación incrementa sus recursos de 5.202 millones a 5.520 (6,1% más); Igualdad pasa de 2.197 millones a 2.308, un 5,1% más; Innovación y Universidades pasa de 1.255 millones a 1.285 (un 2,3% más) y Justicia pasa de 648 millones a 717 (10,7% más).

Economía, que va de 571 a 702 millones --aumenta un 23%-- y Política Territorial, de 591 millones a 693 (17,2%), son las dos consellerias que más crecen en 2023. En el caso del departamento que dirige Rafa Climent, el titular de Hacienda ha recordado que muchos fondos europeos corresponden a competencias que se gestionan desde la cartera de Economía, por lo que la subida "tiene todo el sentido del mundo".

Agricultura pasa de 571 millones a 617 (un 8% más) y Hacienda, de 552 a 561 millones. Vivienda pasa de 357 millones a 402 (12,5% más); Presidencia sube de 226 a 243 millones (7,5) y Participación sube de los 100 millones por primera vez al pasar de 96 a 105 millones, un 10,1% más.

También crece el presupuesto de la radiotelevisión pública, À Punt, hasta los 71 millones de euros respecto a los 67 del pasado año. Este incremento de la CVMC se enmarca en el incremento del sector público instrumental que aumenta un 7% hasta los 3.979 millones.

Ingresos

Por lo que se refiere a los recursos provenientes del modelo de financiación, el aumento es del 24,6% respecto a 2022, con lo que ascienden a 13.928,36 millones. Pese a la "cifra récord" de transferencias para 2023, el Consell incluye la 'partida reivindicativa' para la infrafinanciación de 1.336 millones ya que el incremento es transversal a todas las autonomías.

Desaparece, en cambio, la partida de 1.000 millones de la covid (esta no está, pero se ha actualizado la petición al Fondo de Garantía Asistencial --FOGA-- por la atención sanitaria a desplazados, se incorporan las previsiones de ingresos cedidos). En total, los recursos ascienden a 15.264,36 millones.

Los ingresos se resumen en 11.653,15 millones de entregas a cuenta; 1.887,55 de liquidación y 387,66 millones por el pase de la tasa de déficit de referencia del 0,6 al 0,3. Asimismo, habrá 1.187,88 millones de fondos europeos: 598,38 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 589,5 millones de fondos Feder y el Fondo Social Europeo.

Arcadi España se ha referido, en el marco de los pasivos financieros, a una "cuestión beneficiosa" debido a la reestructuración de parte de la deuda y la ampliación de plazos de devolución, que equivale a -902 millones. Como se financia a través del FLA, "no significa que bajen las operaciones no financieras", que son el gasto que llega a los ciudadanos.

Sobre las diversas estimaciones de cara al año próximo, el conseller ha comentado que el "contexto económico es muy complicado, con un elemento distorsionador e imprevisible, como es la guerra". Ha agregado que el Consell se ha basado en las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ha remarcado que la economía valenciana siempre ha sido "muy exportadora, muy flexible y adaptable al cambio de ciclo".

Reacciones desde la oposición

El portavoz de Hacienda del PP en la cámara autonómica, Rubén Ibáñez, sostiene que las cuentas presentadas este lunes son "electoralistas" y "van a suponer más impuestos para los valencianos, más deuda pública y un acto más de ilusionismo porque no se ejecutan".

A juicio de Ibáñez, "estamos asistiendo al primer cartel electoral del Consell de Puig porque lo que sabemos con toda seguridad es que estos presupuestos traen aparejada una subida de impuestos que colocan a la Comunitat Valenciana en líderes en España en impuestos más altos".

El diputado popular ha criticado que "supone un crecimiento galopante de la deuda y que las generaciones futuras van a ser todavía más pobres que las actuales gracias a las políticas de Puig".

"Hoy hemos conocido la ejecución a 30 de septiembre del presupuesto de 2022, donde las inversiones que nos prometieron hace un año llevan ejecutadas en inversiones el 20%", ha expuesto.

En esta línea, ha criticado que Puig "debe a los valencianos 1.335 millones porque no está pagando las ayudas, no pagan a nadie": "Hay consellerias como la de vivienda con una ejecución del 14%; la de participación ciudadana del 17% y la propia de Hacienda al 29%; agricultura al 38% y la de políticas sociales poco más del 50%", ha criticado.

Desde Cs, su síndica, Ruth Merino, ha criticado también que la ejecución presupuestaria es "ineficaz y no mejoran los servicios públicos fundamentales". "Con estos presupuestos se seguirá disparando una deuda que es insoportable para los valencianos", ha augurado, y ha lamentado que las cuentas "incrementan los ingresos de forma excesiva, ingresos que muchos de esos luego nunca llegarán".

En este sentido, la síndica de Cs ha criticado "la ejecución ineficaz y que, pese al aumento de 17.000 a casi 30.000 millones de euros, los servicios públicos fundamentales no mejoran" ya que las listas de espera de sanidad, de dependencia o las tasas de pobreza y de desempleo "han ido aumentando durante estos ocho años de tripartito".

"Desde 2015 las cuentas se han duplicado, pero vemos que la calidad de vida de los valencianos ha empeorado", ha concluido, sin que tampoco se haya llevado a cabo reforma del sistema de financiación autonómico, que se debería demandar "de forma seria y tajante".

Para la portavoz adjunta de Vox, Llanos Massó, su grupo se teme "lo peor" y que este año sea "más de lo mismo" porque el gobierno de Puig "no va a recortar en gasto político innecesario". "No se va a hablar de reducción de subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronal cuando los valencianos no pueden pagar el recibo de la luz", ha criticado.

Apoyo del Botànic

Por contra, desde el Botànic se han defendido las cuentas y la subida en un momento en el que lo necesitan los valencianos. En opinión de la portavoz del PSPV en les Corts, Ana Barceló, "la rigurosidad y seriedad del Consell de Ximo Puig permiten que la sociedad valenciana cuente con los mejores presupuestos por octavo año consecutivo".

A su juicio, son unas cuentas "consecuentes con la situación que viven las familias, los autónomos y las empresas de la Comunitat" cuando "darles respuesta es más necesario que nunca". Al mismo tiempo, ha resaltado "la sensibilidad especial de los Presupuestos con la provincia de Alicante".

Para el diputado de Compromís Carles Esteve con estas cuentas el Botànic demuestra "cada día que es estable que está cohesionado y que le queda cuerda para rato" en comparación con otros gobiernos que, pese a tener mayorías absolutas, "no son capaces de sacar sus presupuestos cada año".

Desde Podem, el diputado Ferran Martínez ha recalcado que las cuentas reflejan "un año más" la "estabilidad" del Gobierno, con ocho años seguidos de aprobación de las cuentas, que son "expansivas", lo que resulta "muy positivo" para garantizar los servicios públicos "fundamentales" y ayudar a sectores que lo necesitan más como familias, sectores productivos y determinadas industrias que están "muy perjudicadas" por la inflación.