El PP busca debilitar a Sánchez enfrentando a sus barones socialistas en torno a la sedición

Al Partido Popular no le basta con hacer mella en el Partido Socialista advirtiendo a los españoles de la decisión del presidente Pedro Sánchez de mantener en su agenda la reforma de la sedición, la cual reduciría las penas para este delito, lo cual podría beneficiar a los exdirigentes independentistas huidos de la justicia, como Carles Puigdemont o Marta Rovira. Lo que el PP busca ahora es debilitar al líder socialista, enfrentando a sus barones territoriales en torno a dicho debate.

El principal partido de la oposición ha anunciado este lunes que presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para que los barones socialistas de cada territorio digan "alto y claro" si están de acuerdo con que se "abarate" el delito de sedición en España, ha explicado el coordinador general de los populares, Elías Bendodo.

"Lo que pretende hacer el PSOE no es solo adaptar el Código Penal a sus necesidades presentes y futuras, sino también a las del pasado: una reforma de la sedición con efecto retroactivo poniendo una alfombra roja a los condenados por el golpe en Cataluña como Marta Rovira o Carles Puigdemont", ha valorado el también senador por Andalucía.

Y sobre esto se tendrán que pronunciar y posicionar los barones socialistas que, ya en ocasiones pasadas, han ido contra la dirección de su partido para defender los intereses de su comunidad, aunque eso suponga ir contra la directriz del partido. Así ocurrió en septiembre, cuando el castellano-manchego Emiliano García-Page exigió que se excluyera a los perros de caza de la ley de bienestar animal; o, también, cuando el valenciano Ximo Puig desobedeció las órdenes de Ferraz y se sumó a la batalla fiscal iniciada por las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, para aplicar rebajas fiscales en la Comunidad Valenciana.

Además de querer incitar a una guerra interna entre los barones socialistas, el PP trata de revolver a los militantes y afiliados sacando a relucir lo que consideran el "PSOE verdadero", al que relacionan con Felipe González y Alfonso Guerra, frente al "sanchismo", tal y como dicen que quedó reflejado durante el fin de semana pasado en Sevilla, en el acto que conmemoró los 40 años de la primera victoria electoral del PSOE y que estuvo marcado por la ausencia de algunos importantes barones socialistas.

"Aquello fue una conmemoración del PSOE verdadero, era el entierro del PSOE constitucional por obra del sanchismo", según Bendodo, quien ironiza con que los barones socialistas "no asistieran al acto de Sevilla a hacerse la foto con Sánchez porque lo ven como un valor tóxico".

Asimismo, en Génova acusan a Pedro Sánchez de "traicionar" la memoria del socialismo "que tanto hizo por este país y que reconoce el PP". El que Bendodo tilda de PSOE "verdadero, frente al sanchismo que sufre España... El PSOE de hoy no tiene que ver con el de antes", lanzaba esta mañana el coordinador general popular. Para el número tres del PP, el "verdadero PSOE no dudaría ni un segundo en comprometerse por escrito a no reformar el delito de sedición".