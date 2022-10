Selena Gomez se sinceró acerca de cómo es el hecho de convivir a diario con su trastorno de bipolaridad, el cual le provoca cambios de humor extremos, tal y como comentó en su documental My Mind and Me.

En uno de los avances emitidos, la estrella estadounidense compartió: "No sabía cómo iba a afrontar mi diagnóstico. ¿Y si volvía a ocurrir? ¿Y si la próxima vez no podía volver? Necesitaba seguir aprendiendo sobre el tema. Necesitaba tomarlo día con día".

A pesar de esto, la intérprete Slow Down ha detallado que se encuentra en un buen momento: "Soy más feliz y controlo mis emociones y pensamientos más que nunca".

Si bien es cierto, la cantante confesó tener sentimientos encontrados con el proyecto audiovisual, ya que se siente "nerviosa" por compartir sus "dificultades".

"Por muy nerviosa que esté por sacar algo tan personal, en mi corazón sé que es el momento adecuado. Espero que al compartir mis experiencias y dificultades, ayude a la gente a sentirse inspirada para compartir sus propias historias. Y a tener la esperanza de que las cosas pueden y van a mejorar", comentó la actriz.